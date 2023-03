Afrique: Eliminatoires de la CAN 2023 - Le Syli de Guinée s'impose par 2-0 face à l'Ethiopie

Fini le match qui opposait ce soir la Guinée à l'Éthiopie au stade Mohamed V de Casablanca. C'était au compte de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023. 2 buts à zéro en faveur des guinéens, c'est le score final.

La Guinée est dans la poule D. Ses adversaires sont l'Ethiopie, l'Egypte et le Malawi. Le match de ce soir était le troisième pour elle dans ces éliminatoires de la CAN 2023. Elle est désormais à deux victoires et une défaite.

Les deux buts guinéens contre l'Éthiopie ont été respectivement marqués par Kamano et Bayo. Le premier à la 39 ème minute et le second à la 73 ème. Avec cette nouvelle victoire, le syli monte de la troisième place à la deuxième avec six points. Il est suivi du Malawi qui a trois points et de l'Éthiopie avec le même nombre de points également.