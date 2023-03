Cote d'Ivoire: Touba - Un imam donne les secrets pour mieux profiter du mois de Ramadan

" Comment profiter pleinement du mois de Ramadan ? ". C'est autour de ce thème que s'est tenue une conférence donnée par l'imam Ouattara Brahima.

C'était le dimanche 19 mars 2023, à l'occasion de la journée culturelle organisée par la Communauté des Élèves et Étudiants Musulmans de Côte d'Ivoire (CEEMUCI) et la Jeunesse Musulmane en Côte d'Ivoire (JEMCI) à l'esplanade de la mosquée Chabana de Touba. À l'entame de son exposé, le conférencier Ouattara Brahima a salué l'initiative des organisateurs de cette journée culturelle, soulignant que la pratique islamique ne saurait s'opposer aux études. Bien au contraire, la bonne pratique islamique fera d'eux les meilleurs élèves débarrassés de tout esprit de congés anticipés, de tricherie, de consommation de drogues et des tontines sexuelles.

S'exprimant sur le thème, le conférencier a indiqué que le jeûne du ramadan est une prescription divine obligatoire pour tout fidèle musulman pubère et bien portant. Avant de donner des astuces pour récolter le maximum de mérites dans ce mois qui point à l'horizon. À cet effet, l'imam Ouattara Brahima a préconisé le repentir sincère et une décision "de vivre ce mois comme s'il était le dernier de notre vie".

Poursuivant, il a indiqué que cette volonté passe par certaines actions. " Notre religion incite à une bonne préparation pour accueillir le ramadan. Pour cela, chacun doit pouvoir faire un programme d'adoration et s'y attacher. Observer les limites de Dieu en accomplissant les obligations et en s'abstenant de commettre les interdits. À cela, il faut ajouter les prières surérogatoires de la nuit, les oeuvres de charité et de partage; et s'adonner au maximum à lecture du Coran", a-t-il conseillé.

Pour sa part, l'imam Fofana Soualio, représentant le parrain Kalogo Mamadou, a félicité les organisateurs. " Dans notre société actuelle où les jeunes ont besoin de repère, c'est un réel soulagement de savoir que certains jeunes gens se démarquent par des actions salutaires à l'image de leur parrain", a déclaré le représentant du parrain. Qui a exhorté les élèves à prendre leurs études au sérieux pour être plus tard ces hauts cadres du pays qui vont défendre les intérêts de l'islam. Non sans invité l'ensemble des participants à mettre en pratique tous les enseignements donnés par le conférencier.