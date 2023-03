Afrique: Éliminatoires CAN TotalEnergies, Le Sénégal prudent pour le match retour

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, estime que ses joueurs ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers, malgré leur large victoire 5-1 à domicile contre le Mozambique, match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023.

Les champions d'Afrique en titre sont en grande forme et ce n'est pas le Mozambique qui affirmera le contraire. Pour leur troisième victoire consécutive dans ces qualifications,les hommes d'Aliou Cissé ont écrasé les Mambas 5-1. Les Lions de la Teranga confrontent leur place de leader du groupe L avec 9 points, leurs adversaires du jour restent deuxièmes.

"Je suis très heureux car c'est un match que nous avons très bien abordé. Nous avons dit aux joueurs de les attaquer dès la première minute. Mais la vérité, c'est que nous n'aurons pas le même match dans quatre jours. À Maputo, la tâche sera difficile car ce n'est pas facile de gagner là-bas", a ainsi déclaré Aliou Cissé.

Une performance qui rapproche le Sénégal d'une qualification à la CAN. En effet, le prochain match au Mozambique sera crucial pour les Lions de la Teranga car tout autre résultat qu'une défaite assurerait la place des Sénégalais en Côte d'Ivoire.

Au stade Me Abdoulaye Wade de Diamniadio, les Lions de la Teranga ont fait parler la poudre. À l'image de Sadio Mané, de retour en sélection après avoir manqué la Coupe du monde sur blessure. Buteur lors de la première mi-temps, à l'instar de Youssouf Sabaly, Ilman Ndiaye et Boulaye Dia .

Gildo VIlanculos a réduit le score en début de seconde période, mais le Sénégal se reprend grâce à un but du remplaçant Habibou Diallo en fin de match.

GL'Égypte bat le Malawi

Au stade du 30 juin du Caire, l'Égypte s'est imposée 2-0 face au Malawi, grâce à un but et une passe décisive du son capitaine Mohamed Salah.

Le sélectionneur Rui Vitoria s'est montré satisfait du résultat, mais estime que son équipe aurait pu plus asseoir sa domination, compte tenu du nombre d'occasions qu'elle s'est procurées.

"Nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer dans ce match, et nous aurions dû marquer plus et profiter de nos occasions devant le but. Nous avons eu une grande possession de balle pendant les deux mi-temps et c'est l'identité que je veux donner à l'équipe égyptienne."

De son côté, Mario Marinica, le tacticien malawite,regrette l'attitude attentiste de ses joueurs : "L'Egypte est une grande puissance de notre continent, mais je pense que nous lui avons donné trop de respect. Nous n'avons pas respecté notre plan de jeu en première mi-temps. Nous avions prévu de leur mettre la pression, mais nous ne l'avons fait qu'en deuxième mi-temps."

Dès la 20eme minute, l'Égypte prend l'avantage par l'intermédiaire de Salah suite à un excellent travail de Mohamed Mahmoud. Plus dominante, l'Egypte double la mise par une demi-volée de Charles Petro.

Avec cette victoire, l'Egypte prend la tête du Groupe D avec six points, tandis que le Malawi reste troisième avec trois points.

Les autres matches

Paulo Duarté était de retour au Burkina Faso avec le costume de sélectionneur du Togo. Un retour difficile car les Étalons se sont inclinés 1-0 face à leurs hôtes. La lumière est venue d'Abdoul Tapsoba, entré en jeu en seconde période. Les Burkinabés comptent désormais neuf points, soit cinq de plus que le Cap-Vert, deuxième, qui a fait match nul 0-0 avec l'Eswatini.

Le sélectionneur du Burkina Faso, Herbart Velud, s'est réjoui de cette victoire. "Le Togo nous a posé beaucoup de problèmes et nous avons dû nous contenter d'une victoire modeste. Nous avons su saisir notre chance mais il y a tellement de choses à revoir"

Lorsque Saul Coco et Frederico Bikoro marquent, la Guinée équatoriale gagne. Le Nzalang a battu le Botswana 2-0 et occupe la deuxième place du Groupe J avec six points.

Dans le même temps, le Mali s'est imposé 2-0 face à la Gambie à domicile. Des buts signés Kamory Doumbia et Adama Traore. Doumbia a marqué après trois minutes de jeu, d'une superbe volée à l'intérieur de la surface de réparation.

Traore a converti un penalty après que le gardien gambien ait fait chuter Nene Dorgeles dans la surface de réparation. Le Mali est en tête du Groupe G avec neuf points soit six de plus que le Sud-Soudan, deuxième. Une victoire la semaine prochaine à Gaborone confirmerait leur place à la CAN.

La Gambie, qui avait atteint les quarts de finale lors de sa première participation à Cameroun 2021 a perdu son deuxième match d'affilée et compte trois points.