Afrique: Seule la victoire est belle

Le Burkina Faso a obtenu une victoire précieuse dans l acte 1 de sa double confrontation face aux éperviers du Togo (1-0). Mais c'est bien tout ce qu'il y a à retenir de cette performance. Sans la moindre ambition dans le jeu, la bande à Hubert Velud s'est totalement reniée. Son succès était vital. Mais il est laid

Dos au mur, il fallait au Togo nécessairement une victoire ou un nul au pire des cas, pour entretenir l'espoir d'une qualification. Et ce défi, la bande à Paulo Duarté a failli le relever. Elle a surpris tout le monde, avec son jeu plein d'engagement, d'effets et surtout de solidarité. L'entame de match était bien éloquente avec les premières occasions manquées par les attaquants togolais, David Philippe Boris et Jacques Romao.

De son côté, les étalons avaient clairement décidé de laisser le ballon à l'adversaire. Une stratégie risquée mais payante, grâce à un but plein d'opportunisme de Fessal Tapsoba (87e mn). Derrière, les togolais ont eu la maîtrise, campant dans les 40 mètres burkinabè comme une équipe de handball, mais sans se montrer extrêmement dangereux pour autant. Les poulains de l'ex coach des Etalons, Paulo Duarté, pourront regretter d'avoir été aussi maladroits dans le dernier geste. Car ces étalons n'ont pas su maintenir leur réputation de l'une des meilleures équipes du continent africain.

En tout état de cause, cette victoire était clairement vitale pour le Burkina Faso. Tout autre résultat l'aurait placé dans des conditions délicates. Il a accompli sa mission et réussi la meilleure opération comptable possible en prenant l'avantage sur le Togo. Il est maître de son avenir avant ses deux derniers matches face au Cap vert et l'Eswatini. C'est le plus important. Et de ce point de vue, la manière importe peu. Il y a eu de la solidarité et un soulagement collectif au coup de sifflet final. Mais cette équipe est loin d'avoir effacé ses doutes. Son attitude est troublante et la fatigue ou la baisse de régime de certains joueurs n'expliquent pas tout. Alors oui, le Burkina a obtenu une victoire précieuse qui lui donnent un bel avantage avant de se rendre mardi prochain à Lomé. Mais honnêtement, on ne sait pas trop où il va.