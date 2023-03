Afrique du Nord: Le Conseil de sécurité loue le rôle de l'Egypte dans le règlement de la crise libyenne

Le Conseil de sécurité de l'ONU a loué le rôle que joue l'Egypte pour résoudre la crise libyenne et faciliter les pourparlers entre la Chambre des représentants et le haut Conseil d'Etat, et a salué l'avancée progressive à propos du cadre constitutionnel des élections et du 13e amendement apporté à la Déclaration constitutionnelle.

Selon le Service de presse de l'ONU, un communiqué émis à l'unanimité des quinze membres du Conseil de sécurité reconnaît le rôle des deux conseils susdits et la nécessité de booster ce progrès en vue d'assurer la base juridique et l'accord politique pertinent pour la tenue d'élections parlementaires et présidentielles nationales, libres et transparentes en 2023 de par la Libye et de poursuivre la transition politique du pays.

Le Conseil a réaffirmé son fort engagement de procéder à un processus politique conduit par les Libyens eux mêmes, par l'appui de l'ONU et de la communauté internationale et souligné son soutien au peuple libyen pour décider, via des élections, de ses gouvernants.