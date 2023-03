Congo-Kinshasa: Premières fondations du centre de santé de Yoro pour des milliers de réfugiés - Une oeuvre illuminée par l'espérance de la Croix

Yoro — "Nous avons enfin posé les fondations du nouveau centre sanitaire de Yoro dans lequel nous sommes engagés pour assister les réfugiés dans cette partie nord-ouest du pays", a écrit à Fides Soeur Laura Gemignani, missionnaire combonienne qui, avec ses soeurs, s'occupe de la population tourmentée qui arrive des pays voisins, dont le Sud Soudan et la République Démocratique du Congo.

"Nous nous trouvons dans une phase sacrée. Nous sommes actuellement trois soeurs, mais nous espérons que d'autres se joindront à nous parce que la situation ici est vraiment compliquée", explique la missionnaire sur la façon dont l'initiative a été réalisée.

"Après trois tentatives de forage, nous avons enfin de l'eau et cela nous donne beaucoup d'espoir, cela nous a ouvert un espace pour bien respirer et un espace dans lequel nous pouvons nous lancer. C'est risqué et il faut un peu de 'folie' comme nous, les Comboniens, pour pouvoir commencer en ce moment, avec une crise mondiale sans précédent, et lancer une mission. C'est une bataille difficile, mais avec l'aide du Seigneur, nous sommes sûrs de pouvoir la mener à bien".

Soeur Laura explique que la mission devrait principalement s'occuper de la santé, qui est "la première demande que la population locale, les réfugiés et les autorités locales ont faite. Par le biais de la santé, il s'agit d'atteindre les femmes et les enfants, qui sont les personnes les plus vulnérables, et de mettre en place avec eux des programmes médicaux, de formation, de rétablissement après un traumatisme, car en fuyant le Sud-Soudan, ils ont vécu des choses indescriptibles. Beaucoup de ces femmes ont été attaquées et violées par un Ougandais qui a commis des actes criminels qui ne peuvent être racontés".

"Je suis heureux et content - ajoute le missionnaire - je me sens entre les mains du Seigneur comme jamais auparavant et plus les problèmes arrivent, plus je suis convaincu que c'est une oeuvre de Dieu parce qu'elle est née, et je voudrais qu'elle grandisse, au pied de la Croix. Cette oeuvre doit être illuminée par l'espérance qui vient de la Croix, parce que c'est la seule chose que notre Fondateur, Daniele Comboni, nous a laissée en héritage. Il veut que nous soyons des personnes pratiques, des personnes contemplatives, des personnes qui n'ont pas peur. Quand on se sent faible et qu'on a trébuché sur quelques pierres, le Seigneur nous ramasse, nous met sur ses épaules et nous ramène à la maison.

"J'ai besoin de beaucoup de prières parce qu'elles sont comme les briques qui construisent les fondations de la prochaine mission où l'annonce de l'espoir, de la liberté, de l'amour, l'annonce que Jésus nous a apportée avec l'Évangile que j'aimerais voir vécu, crié.

Ce travail est possible grâce à la petite organisation de volontaires que les soeurs ont créée avec un bienfaiteur qui travaille avec elles depuis plus de dix ans, "pour pouvoir concentrer toutes nos forces en un seul endroit sans nous disperser", a déclaré Soeur Laura.

Yoro est situé à proximité du camp de réfugiés connu sous le nom de "Rhino kamp", qui accueille 130 000 personnes déplacées, dont 80 % de femmes et d'enfants. Situé dans les districts de Madi-Okollo et de Terego, au nord-ouest de l'Ouganda, il a été ouvert en 1980 et agrandi à la suite de la guerre civile au Sud-Soudan pour faire face à l'afflux soudain de réfugiés dans le nord de l'Ouganda.