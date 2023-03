Maroc: Taounate - Evaluation des projets de la 3ème phase de l'INDH 2019-2022

Taounate — Taounate, 24/03/2023 (MAP) - Le Comité provincial de développement humain (CPDH) à Taounate a tenu, mercredi, une réunion consacrée à la présentation des résultats de mis en oeuvre des projets de la troisième phase de l'INDH au niveau de la province de Taounate entre 2019 et 2022.

A cette occasion, le chef de la division de l'action sociale à la province de Taounate, Amine Naoufal Majid a fait une présentation détaillée sur le bilan de la mise en oeuvre des projets réalisés et ceux en cours d'achèvement ou programmée durant la période 2019-2022, au titre des quatre programmes de la troisième phase de l'INDH répartis selon les années, les secteurs et les axes d'intervention.

Dans ce cadre, il a fait état de 893 projets et opérations pour lesquels une enveloppe budgétaire globale de 475 millions de dirhams (MDH) a été allouée. La contribution de l'INDH s'élève à environ 453 MDH.

Ces projets sont répartis entre le premier programme relatif au rattrape des déficits en matière d'infrastructures et de services sociaux de base avec 78 projets pour des investissements estimés à près de 223 millions de dirhams, le deuxième programme (Accompagnement des personnes en situation de précarité) avec 102 projets et opérations, dotés d'un budget de 27 MDH, le programme Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes (356 projets /43 MDH) et le programme "Impulsion du capital humain des générations montantes" avec 357 projets de 183 MDH.

Ces projets concernent notamment la construction, l'aménagement, l'extension et l'équipement de Dar Attalib et Dar Attaliba, l'ouverture de routes rurales, la construction de centres d'hémodialyse pour les personnes souffrant d'insuffisance rénale, l'acquisition d'unités médicales mobiles et d'ambulances, la construction de centres d'accueil et d'espaces d'orientation et d'accompagnement de la jeunesse, la création de maternités, la réhabilitation d'infirmeries, ainsi que la programmation de 218 unités d'enseignement préscolaire et l'acquisition de bus de transport scolaire.

Ces projets visent à soutenir les infrastructures et les services sociaux de base, à accompagner les personnes en situation de précarité, à rapprocher les services de santé des citoyens, à améliorer la santé de la mère et de l'enfant et à intégrer les jeunes sur le marché du travail et améliorer leurs revenus, conformément aux objectifs de l'Initiative nationale pour le développement humain dans sa troisième phase, qui vise principalement à développer le capital humain.