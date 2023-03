Burkina Faso: Lutte contre la contrebande et le trafic de drogue - Plus de 200 kg de cannabis incinérés à Tenkodogo

Les autorités judiciaires du ressort de Tenkodogo ont incinéré, ce samedi 25 mars 2023, un stock de drogue et autres produits psychotropes saisis et confisqués par décisions de justice entre 2016 et 2023.

Plus de 200 kilogrammes de cannabis et autres produits psychotropes, 232 cartons de cigarettes de contrebandes et 56 cartons de produits pharmaceutiques prohibés ont été incinérés ce samedi 25 mars 2023 à la sortie est de la ville de Tenkodogo.

Ces produits de contrebande ont été saisis et confisqués par décisions judiciaires entre 2016 et 2023, a confié le procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Tenkodogo, Charles Coulidiati.

Celui-ci a ajouté que la valeur des produits confisqués et incinérés est estimée à 205 000 000 F CFA. Il a affirmé que la contrebande et le trafic de drogue constituent une source de financement du terrorisme et d'autres activités criminelles parce que les criminels impliqués dans ce trafic coopèrent étroitement avec les terroristes.

" L'Etat perd 7 milliards F CFA par an du fait de la fraude de cigarettes. A titre illustratif, un paquet de cigarettes de contrebande équivaut au coût d'une munition et une cartouche de cigarettes vaut le prix d'un chargeur de kalachnikov alors qu'un conteneur de contrebande de produits équivaut au prix d'une arme lourde ", a fait savoir le procureur du Faso.

La destruction de ces substances nuisibles à la jeunesse et ces produits de la contrebande, selon toujours Charles Coulidiati, témoigne de l'engagement des acteurs de la chaine pénale à mener une lutte efficace contre le trafic de drogue et la fraude à l'échelle locale.