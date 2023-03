Afrique: Les ivoiriens gagnent et plongent les coelacanthes dans les profondeurs du classement

La Côte d'Ivoire a logiquement battu les Comores par 3-1 au stade dans le match de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2023 de football joué ce vendredi 24 mars 2024 au stade de la Paix de Bouaké. Les Ivoiriens gardent toujours la tête du groupe H et éloignent les Comoriens de la qualification.

3-1, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre tant attendue par les sportifs ivoiriens. Christian Kouamé, Sébastien Haller et Jean Philippe Krasso ont sonné le glas des Comoriens contre un seul but de Youssouf Ibroihim. Cette victoire permet à la Côte d'Ivoire de garder la tête du groupe et plonge l'adversaire dans les profondeurs du classement.

Un seul but en première période et deux autres en seconde période. La formation ivoirienne a assuré l'essentiel dans ce match. Après avoir assiégé le camp adverse, la Côte d'Ivoire a ouvert la marque par Christian Kouamé (29ème). Par la suite aucun autre but ne sera inscrit jusqu'à la pause.

La seconde période a été beaucoup plus animée et prolifique même si les Éléphants avaient eu la possibilité de faire mieux. Sébastien Haller qui a marqué son retour en a profité pour inscrire le deuxième but (60ème). Les joueurs ivoiriens ont par la suite déjoué malgré le troisième but inscrit par Jean Philippe Krasso (88ème). Mais les Coelacanthes vont profiter du relâchement des Éléphants pour réduire la marque (3-1). Ce score complique les calculs des Comoriens dans la course pour la qualification.