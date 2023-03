Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 26 Mars 2023

Mali : Lutte contre le terrorisme- Des frappes aériennes font 67 terroristes neutralisés

L’Etat-Major Général des Armées informe l’opinion que depuis son dernier communiqué en date du 12 mars 2023, et au regard des modes d’action terroristes consistant à divertir les FAMa dans les régions Sud et visant les cibles molles couplés aux multiples mouvements de groupuscules terroristes, les FAMa ont mis l’accent sur la recherche de renseignements et mené: Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit: 06 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Indeliman, Téssit, Badiangara et Niono. 67 terroristes neutralisés dans les différentes zones; - 32 suspects interpelés dans les secteurs de Ouonkoro, Boni et Douentza ;20 AK-47, 02 PKM, 01 LRAC, 01 Fusil de chasse, des chargeurs, une importante quantité de munitions, des matériels de fabrication d’EEI, des moyens de communication et divers matériels récupérés.(Source : abamako.com)

Côte d’Ivoire : Ambassade de Côte d’Ivoire aux Usa - Fin de mission pour le Général Amichia

La salle des fêtes de la Chancellerie de l’Ambassade de Côte d’Ivoire aux Etats-Unis a abrité le 22 mars 2023, une cérémonie organisée en l’honneur du Général Edouard Amichia Kouaho, dont la mission en qualité d’Attaché de Défense près les Etats-Unis d’Amérique et le Canada s’achève. Cette cérémonie a enregistré la présence de Son Excellence Monsieur Frederic Hegbe, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République togolaise près les Etats-Unis d’Amérique, doyen du groupe des Ambassadeurs de la Cedeao et de plusieurs Attaches de Défense accrédités auprès des Etats-Unis.A cette occasion, Son Excellence Monsieur Ibrahima Touré, Chef de la Mission diplomatique ivoirienne a dit toute sa satisfaction pour la qualité de la collaboration entretenue avec le Général Amichia tout en saluant l’engagement et le professionnalisme dont il a fait montre dans l’accomplissement de ses fonctions. (Source : fratmat.info)

Tunisie : Face à la pression migratoire- La France et l’Italie appellent à soutenir la Tunisie

La pression migratoire s’accentue avec un cinquième naufrage en deux jours dans la nuit de vendredi à samedi. 34 migrants subsahariens sont portés disparus, amenant à 67 le nombre total de personnes disparus dans les derniers naufrages selon les le porte-parole du tribunal de première instance de Sfax aux médias tunisiens. Dans ce contexte de forte augmentation des départs irréguliers, la France et l’Italie appellent à ce qu’un accord soit trouvé avec le FMI pour soutenir l’économie tunisienne. Les négociations sont au point mort depuis la mi-décembre avec le bailleur pour un prêt de 1,9 milliard de dollars. Selon le Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés, 22 440 migrants sont arrivés en Italie depuis le 1er janvier de cette année jusqu’au 19 mars soit une augmentation de 226% par rapport à 2022. Cette pression migratoire plonge l’Union européenne, et surtout les principaux partenaires de la Tunisie, l’Italie et la France, face à un dilemme : aider la Tunisie pour qu’elle obtienne un prêt avec le Fonds monétaire international afin d’éviter l’effondrement de son économie et un risque d’une poussée migratoire vers l’Europe. (Source : Rfi)

Niger : Tillabéri- Célébration de la Journée mondiale de l’eau Edition 2023

Le Secrétaire Général de la Région de Tillabéri, M. Djariri Mahamane Salissou a présidé mercredi 22 mars 2023, la cérémonie des travaux entrant dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau couplée à la Semaine Nationale. Prenant la parole à cette occasion, le Secrétaire Général de la Région de Tillabéri, M. Djariri Mahamane Salissou s’est d’abord réjoui de s'adresser à l’assistance pour la tenue de la journée mondiale de l'eau au titre de l'année 2023 dont, a-t-il dit, l'idée est d'accélérer le changement dans le cadre du développement des installations globales liées à l'eau, les partenariats et les collaborations’’. « La manifestation incite les initiatives dans le monde entier à développer des projets de développement durable afin que l'ensemble des habitants de la planète aient un accès à une eau saine d'ici 2030 » a-t-il fait savoir. (Source : anp)

Maroc : Can Côte-d’Ivoire 2023- Le Maroc déjà qualifié

Le Maroc est le premier pays, autre que la Côte-d’Ivoire, pays hôte, à se qualifier pour la Can 2023 en Côte-d’Ivoire. Les Lions de l'Atlas, après leur belle performance au mondial 2022 au Quatar, obtiennent leur ticket de qualification dans un groupe à trois (Maroc, Liberia et Afrique du Sud) , le Zimbabwe étant suspendu. Voilà donc le Maroc assuré de finir parmi les deux premiers. (Source : alome.com)

Guinée : Alerte-Tunisie- Des guinéens en détresse interpellent le colonel Doumbouya…

Plusieurs guinéens sont en détresse en Tunisie, pays de l’Afrique du Nord où les noirs subsahariens sont victimes de persécution depuis fin février, suite à des propos racistes tenus par Kais Saied. Ces ressortissants guinéens ont décidé de se faire entendre, en interpelant directement le colonel Mamadi Doumbouya. « Aidez-nous à rentrer chez nous en Guinée. Nous souffrons ici. On dort dans la rue, on est chassé dans les cafés, nous n’avons pas quoi manger en cette période ramadan. Notre consulat ne fait rien…Nous voulons rentrer chez nous », interpelle ce migrant, pancarte en main. Comme le témoigne cette vidéo. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Koulpelogo - Ouargaye ravitaillé en produits pharmaceutiques

La ville de Ouargaye a été ravitaillée vendredi, en produits pharmaceutiques, a constaté l’AIB.A la faveur d’un convoi sécurisé par les FDS et VDP, Ouargaye a été ravitaillée à nouveau ce vendredi en produits pharmaceutiques, après plusieurs semaines de rupture due à l’insécurité. Il faut rappeler que depuis un bout de temps la population avait constaté un manque de produits pharmaceutiques dans les différents dépôts de Ouargaye. Il était alors difficile d’avoir des soins appropriés pour les malades.

Benin : Activités politiques- Les Démocrates présente une proposition de loi spéciale d’amnistie

Au Bénin, les conditions de détention et la demande de libération sans condition de l’opposante Reckya Madougou font toujours débat. Ce vendredi son parti, Les Démocrates, a dévoilé à la presse une proposition de loi spéciale d’amnistie initiée pour elle et d’autres opposants condamnés, en détention ou en exil. L’initiative vient du groupe parlementaire du parti revenu à l’Assemblée nationale après les législatives inclusives de janvier. Peu avant la conférence de presse, l’ancien chef de l'État Thomas Boni Yayi a dénoncé l’isolement de son ancienne Garde des Sceaux et réclamé sa libération sans conditions. Le parti Les Démocrates, dont il est président d’honneur, a présenté dans la foulée à la presse, une proposition d’une loi spéciale d’amnistie. La proposition est rédigée pour faciliter la décrispation, la pacification et la réunification, affirment Les Démocrates. (Source : Rfi)

Gabon : Recensement 2023- 500 recrutements imminents pour la phase préparatoire

Dans le cadre du Recensement général de la population et du logement 2023 (RGPL 2023), le ministère de l’Économie et de la Relance, à travers la Direction nationale du recensement (DNR), vient de lancer un appel à candidature pour couvrir les besoins en personnel de terrain pour la phase de la cartographie censitaire. Au total, 500 candidats seront formés à Libreville pour mener à bien cette opération qui se déroulera sur l’ensemble du territoire national à partir d’avril prochain. Conformément aux dispositions de l’article 1er, alinéa 15 de la Constitution gabonaise disposant que « l’Etat a le devoir d’organiser un recensement général de la population tous les 10 ans», le dernier ayant eu lieu en 2013, le Gabon va réaliser cette année 2023, le Recensement général de la population et du logement (RGPL 2023). 400 d’entre eux seront recrutés comme agents cartographes, 40 comme agents numériseurs et 40 headquarters (atelier de veille). (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Après 10ans d'exil- Retour volontaire de 200 réfugiés vivant au Cameroun

Après 10 ans d’exil au Cameroun suite aux violences armées, qui ont secoué la République centrafricaine, au moins 200 ressortissants centrafricains ont regagné, ce 22 mars, le bercail. Accueillis à Béloko, à l’Ouest du pays, par les autorités centrafricaines et les responsables du HCR, ces anciens réfugiés comptent contribuer au développement de leur pays. Cet après-midi du mercredi 22 mars, un convoi de véhicules, en provenance du Cameroun, a traversé la frontière de Cantonnier avec à bord, 200 citoyens de la République centrafricaine. Ces anciens réfugiés, représentent 66 ménages dont 107 femmes et 93 hommes. Un véritable moment d’émotion et de satisfaction après des années de séparation d’avec sa mère patrie. (Source : abangui.com)

Tchad : Pétrole- N’djamena nationalise une ex-filiale d’ExxonMobil

Le Tchad a annoncé la nationalisation de tous les actifs d’Esso Tchad, une ex-filiale du géant américain des hydrocarbures ExxonMobil dont N’Djamena conteste la vente récente à une compagnie britannique. Cette dernière, Savannah Energy PLC, s’est insurgée vendredi dans un communiqué contre ce qu’elle considère comme « une violation directe des conventions internationales » et d’un arbitrage récent en sa faveur de la Chambre internationale de commerce de Paris (ICC), et annonce son intention de poursuivre l’Etat tchadien.« Sont nationalisés tous les actifs et tous les droits de toute nature découlant des conventions, permis de recherche, autorisations d’exploitation et autorisations de transport des hydrocarbures de la société Esso Exploration and Production Chad Inc », lit-on dans un décret signé par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno daté de jeudi. Le 9 décembre 2022, Savannah, qui opère essentiellement en Afrique, avait annoncé par un communiqué qu’ExxonMobil lui avait cédé la totalité des actifs de sa filiale Esso Exploration and Production Chad Inc. qui comprennent notamment des concessions dans certains champs –notamment le gisement de Doba dans le sud– et la vente du pétrole extrait, ainsi qu’une participation dans le pipeline Tchad-Cameroun qui permet d’acheminer le brut jusqu’au port camerounais de Kribi. (Source : African manager)