Madagascar: Festival Dola Beach - 11e édition - Le sport à l'honneur à Vatomandry

Le festival Dola Beach entrera dans sa 11e édition du 7 au 10 avril 2023. Durant quatre jours, les plages de Vatomandry seront un point de rendez-vous sportive, culturel et touristique.

Les fêtes pascales arrivent à grand pas. Comme chaque année, le traditionnel festival " Dola Beach " de la Région Atsinanana rempile sa 11e édition cette année, qui se tiendra du 7 au 10 avril sur les plages de Vatomandry. Cet événement allie le tourisme au sport et à la culture durant quatre jours. Des diverses activités seront au programme entre autres le tournoi national " Telma Beach soccer ", le carnaval dancing, l'élection miss et mister et beaucoup d'autres qui animeront la ville de Vatomandry. Durant ce rendez-vous, les férus de beach soccer seront gâtés. Un tournoi national sera organisé durant lequel l'entreprise Telma Madagascar offre un paquet de 5 000 000 d'ariary au vainqueur contre 2 000 000 d'ariary pour le vice-champion.

La compétition entre dans la préparation de la 11e édition des Jeux des Îles (JIOI) qui se joueront à domicile du 23 août au 3 septembre 2023. " Nous partons maintenant à la base. C'est le cas de toutes les ligues régionales qui s'affrontent lors du championnat national prévu se dérouler au mois de juillet ", a fait savoir Alexandre Lay Mein, président de l'association Dola Beach. Selon toujours ses explications, ce joute national en juillet servira à détecter les joueurs qui pourraient former l'équipe nationale, en vue de la JIOI. Une bonne manière de bien se préparer pour améliorer le niveau de la discipline. " L'association Dola Beach est toujours parmi les invités spéciaux lors du championnat national, et devient une identité pour Vatomandry. Nous avons été sacrés vice-champions en 2013. Nous cherchons encore cet exploit pour la fierté de la ville ", a-t-il ajouté.

Les joueuses ne sont pas en reste. Il y aura des compétitions de Beach soccer réservées aux dames lors de cette édition. " De nombreux pays ont demandé pour qu'on ajoute la compétition CAN Beach soccer féminine. On doit se préparer à l'avance afin d'obtenir l'avantage par rapport aux autres. Les dames doivent suivre le parcours des Barea hommes ayant remporté la première édition de la CAN Beach soccer en 2015 dans la catégorie masculine ", a-t-il confié. Le " tologna " une lutte traditionnelle, le Dola sprint (100m plage), le rugby Beach sont au menu des activités sportives.

Fun et sport

Toutes les activités seront centralisées au même endroit. Il y en sera également le concours Vakodrazana Betsimisaraka pour faire plaisir aux autochtones et aux nombreux visiteurs. " L'événement continue de développer et nous essayons de faire au mieux pour ne pas décevoir les invités ", a conclu Alexandre Lay Mein. Des animations DJ et des concerts en l'occurrence Kaiamba tena izy, Dodol et des artistes surprises animeront l'ambiance. Fidèle à lui-même, Wawa l'ambassadeur du Telma, ne ratera cet événement inédit. " Le mot d'ordre du festival va de pair avec notre philosophie qui est de conjuguer musique et sport. Étant un footballeur retraité, je me consacre actuellement à la transmission de mes acquis ", a ajouté Dodol.