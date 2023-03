Madagascar: Réunion sur les élections - L'opposition venue en force

Le président de la Ceni, Dama Andrianarisedo Retafa, de déclarer que " les élections devraient se dérouler dans un contexte électoral apaisé, fiable et inclusif ".

Trois jours après le briefing qui s'est tenu au siège de la Ceni à Alarobia, la société civile, les partis politiques et membres du corps diplomatique et consulaire et les chefs d'Église, notamment ceux du FFKM, ont tenu une réunion de concertation, hier, à l'hôtel Novotel pour débattre de la transparence du processus électoral.

Outre les chefs religieux des Églises chrétiennes de Madagascar, la cérémonie a vu la présence, entre autres, du président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, des deux anciens présidents Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina, mais également de Norbert Lala Ratsirahonana, Hajo Andrianainarivelo, Roland Ratsiraka, Johasy Eléonore et les partenaires techniques et financiers. Bref, l'opposition a été fortement représentée, lors de cette réunion. Contrairement à ce qui s'est passé le 20 mars à la Ceni, elle n'a pas quitté la salle de réunion; Ce n'est que vers midi, juste après l'intervention d'un membre du gouvernement qu'elle a quitté le lieu. Seuls quelques membres sont restés.

Rôle de facilitateur

Lors de son intervention, le président de la Ceni Dama Andrianarisedo Retaf a déclaré que la " Ceni est prête à s'ouvrir à toutes les parties prenantes ". Et d'ajouter que " les élections devraient se dérouler dans un contexte électoral apaisé, fiable et inclusif ". Il a tenu d'ailleurs à préciser que la " Ceni joue le rôle de facilitateur pour les discussions qui s'ensuivent ". De son côté, le président en exercice du FFKM, le pasteur Irako Andriamahazosoa a souligné " je serai étonné si entre Malgaches, nous n'arrivions pas à trouver des solutions à nos propres problèmes ". Par la suite, différentes personnalités politiques se sont succédé. Dans l'ensemble, elles ont toutes été unanimes sur l'importance de l'apaisement et n'ont pas manqué de féliciter la Ceni pour son initiative. A l'exception du 5G qui estime que " la Ceni dans sa représentation actuelle n'est pas crédible ".