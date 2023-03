Madagascar: Miarakap Investissements - Fredy Rajaonera Andriambelo réélu président du Conseil d'Administration

Quelques jours après la réalisation d'une augmentation de capital à 25 milliards MGA pour accélérer le déploiement de ses activités de financement et d'accompagnement d'entreprises à impacts, Miarakap Investissements a convoqué ses administrateurs qui ont réélu Fredy Rajaonera Andriambelo, président du Conseil d'Administration.

À la faveur de cette augmentation de capital, Miarakap Investissements réunit aujourd'hui une très grande partie du secteur privé malgache, dont les trois principales banques du pays (BNI Madagascar, Société Générale Madagascar, BMOI), plusieurs poids lourds du monde des affaires (Axian, OTI, ENAC, Sahanala, Pêcheries du Sud, etc.) et des institutions financières comme ADéFi ou la Fondation pour les Aires Protégées et la Biodiversité de Madagascar (FAPBM).

" Avec un tel tour de table, qui nous honore et nous oblige, il était indispensable de confier la Présidence du Conseil d'administration à un Chef d'entreprise engagé, intègre et au-dessus de la mêlée. C'est tout naturellement que nous avons proposé à M. Fredy Rajaonera Andriambelo de poursuivre son engagement à nos côtés " déclare Emmanuel Cotsoyannis, directeur général de Miarakap Investissements.

Levier de l'entrepreneuriat

Acteur désormais bien ancré dans l'écosystème entrepreneurial malagasy, Miarakap Investissements va pouvoir compter sur l'excellente connaissance du monde des affaires et de l'entrepreneuriat, de celui qui fut Président du Syndicat des Industriels Malagasy pendant plusieurs années, et aujourd'hui à la Direction générale de la société Zafitsara SA, oeuvrant dans l'exploitation de 1 400 ha de terres agricoles dans la commune de Soavinandriana. Fredy Rajaonera est également conseiller auprès du groupe Ramanandraibe.

" N'étant pas moi-même un financier, je m'engage avec l'équipe et les administrateurs de Miarakap, pour m'assurer de la bonne mise en oeuvre de la vision de la société, qui est de contribuer au développement économique et social de Madagascar, en appuyant sur le levier de l'entrepreneuriat ", déclare-t-il. Au vu de l'objectif de financer et d'accompagner une vingtaine de champions de l'entrepreneuriat à impacts dans les 5 prochaines années, ces renforts financiers et humains ne seront pas de trop.