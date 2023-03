Ile Maurice: Représentation du CP - Enter le duo Yerrigadoo/Sonah-Ori

La décision est prise. Les avocats du bureau du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) ne représenteront plus le commissaire de police dans l'affaire de l'ICAC contre Chavan Dabeedin.

Le duo composé de l'avocat Ravi Yerrigadoo et de l'avouée Shamila Sonah-Ori vient une fois de plus à la rescousse d'Anil Kumar Dip. Le représentant du CP, le CI Goburdhun, à l'appel de l'affaire devant le juge en référé Iqbal Maghooa, hier, a fait savoir que les avocats du DPP ne seront plus leurs représentants légaux. Cependant, le DPP reste un codéfendeur dans cette affaire et sera toujours représenté par le Principal State Counsel, Me Roshan Santokee.

Si le commissaire de police (CP) avait décidé autrement, cela aurait été en contradiction avec sa démarche de contester les pouvoirs de représentation du bureau du DPP dans l'affaire Bruneau Laurette. Rappelons que l'avocat de l'ICAC, Me Atish Roopchand, remettait en question la représentation du commissaire de police dans cette affaire par les avocats du bureau du DPP, faisant référence à l'affidavit d'Anil Kumar Dip dans sa demande pour contester la libération provisoire accordée à Bruneau Laurette. Selon l'avocat, au nom de l'intérêt public et du code de déontologie des avocats, la représentation du CP par les avocats du DPP pourrait être contradictoire.

Lors de l'audience mardi, le représentant du CP, le CI Goburdhun, avait demandé du temps additionnel pour prendre position dans cette affaire, d'où le renvoi. Le juge Iqbal Maghooa n'avait pas manqué de faire part de son agacement face à cette demande, faisant ressortir que les affaires en chambre ne peuvent être prolongées et que cette demande doit être traitée de toute urgence. Le CI Goburdhun a fait savoir, hier, que les avocats du DPP ne les représenteront plus dans cette affaire et que le CP a retenu les services de l'avocat Ravi Yerrigadoo et l'avouée Shamila Sonah-Ori. Les deux étaient présents en cour, hier, et soulignons-le, représentent le CP également dans sa demande en Cour suprême pour obtenir l'autorisation de contester le "ruling" du tribunal de Moka.

"Unprecedented and futile"

Selon le Principal State Counsel, Me Roshan Santokhee, qui parlait au nom du DPP, codéfendeur également dans cette affaire, la déclaration de l'avocat de l'ICAC est "inhabituelle, sans précédent et futile". "Il est extrêmement tentant d'expliquer en détail à quel point cette déclaration était inappropriée ou même de commenter son motif possible. Cependant, cela détournerait les arguments en une discussion sans fin. Ce serait bien sûr une perte du temps précieux de la Cour, ce qui est en fait contraire à l'intérêt public et indigne d'un officier de justice du bureau du DPP", devait déclarer Me Roshan Santokhee en cour mardi.

Ce dernier devait aussi rappeler à l'avocat de l'ICAC le Code 2.3 du Code de déontologie des avocats qui parle de la conduite des avocats. Me Santokhee avait aussi fait ressortir qu'il n'avait pas été informé de la présence du représentant du CP en cour ce jour-là et qu'il n'avait reçu aucune instruction en écrit au sujet de la représentation du CP. Me Roshan Santokhee devait qualifier cette situation de "awkward" pour le DPP.

Rappelons que l'ICAC conteste la décision du tribunal de Rose-Hill de rayer les accusations contre Chavan Dabeedin qui avait été arrêté le 24 février 2022 lors d'une enquête de l'ICAC. Selon la commission anti-corruption, Chavan Dabeedin, Renewable Energy and Strategic Projects Manager du Central Electricity Board (CEB) aurait accepté un pot-de-vin de Rs 1 250 000 de la compagnie PAD CO Ltd entre 2016 et 2017, dans le cadre d'un accord pour l'installation de câbles souterrains dans plusieurs régions du pays.