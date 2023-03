Ile Maurice: Rodrigues - Billets d'avion gratuits pour des étudiants dans le budget de Roussety

C'est le deuxième budget du gouvernement du Chef Commissaire Johnson Roussety. Il se veut ambitieux, dans la continuité et couvre plusieurs chantiers annoncés. Comme en témoigne la hausse de l'enveloppe présentée au gouvernement central.

Pour l'année financière 2023-2024, l'enveloppe financière réclamée est de Rs 5 milliards et 156 millions. De ce montant, le budget de fonctionnement est de Rs 4 milliards et 31 millions. Alors que le budget des projets de développement s'élève à Rs 1 milliard et 125 millions, soit une hausse de Rs 556 millions comparée aux précédents qui étaient de Rs 366 millions.

Dans son discours, Johnson Roussety mise sur une Intégration Digitale, l'Efficacité et le Renouveau écologique. Parmi les mesures, c'est la création de l'"Integrated Water Resource Management", soutenue par un cadre légal pour réglementer le secteur de l'eau à Rodrigues, qui fait forte impression.

La Commission va construire un réservoir de 1 000 m3 à Montagne Piquant et va réparer les réservoirs à Malartic, Roche-Bon-Dieu et Petit-Gabriel. Il y aura aussi le financement de trois nouveaux réservoirs de 1 000 m3 chacun.

Autre priorité, l'aéroport de Plaine-Corail. Une enveloppe de Rs 6,1 milliards sera nécessaire pour la piste, le "taxi way", l'apron pour au moins trois avions, une nouvelle tour de contrôle, une nouvelle station des pompiers, un nouveau local pour les services de quarantaine, un incinérateur et un nouveau bâtiment pour les services de la météo. La piste sera de 2 100 mètres de long et 45 mètres de large avec des capacités pouvant accueillir des avions de type Boeing 737 et Airbus A321 Neo.

Les autres projets auxquels tient le Chef Commissaire :

Le "School Feeding Projet" qui sera renforcé sur deux jours par semaine.

Création d'une structure pour les écoles maternelles dont la scolarité est déjà gratuite, soit Les Ecoles Maternelles de Rodrigues Ltée.

Étendre l'Éducation Internet Pack dédié aux élèves de Grade 13 à ceux des Grade 11 et 12.

Démarrer les travaux de construction pour une nouvelle école pré-primaire à Graviers.

"Web-Based School Management Software" qui devra permettre de moderniser et de rendre plus souples et efficaces tous les aspects de gestion des collèges. Avec ce projet, les élèves pourront communiquer en ligne avec leurs enseignants et les enseignants avec les parents.

La mise sur pied de la Rodrigues Coffee Company Ltd pour aider les producteurs de café.

La construction d'une nouvelle unité de radiologie qui sera également dotée d'une unité d'imagerie par résonance magnétique (IRM).

Chaque étudiant issu de familles dont le revenu mensuel ne dépasse pas Rs 50 000 bénéficiera d'un billet d'avion aller-retour entre Rodrigues et Maurice.

Une augmentation du montant alloué sous le "Technology Acquisition and Modernisation Scheme" qui passe ainsi de Rs 50 000 à Rs 100 000.

Le réasphaltage des routes suivantes : de Baie Malgache jusqu'à l'intersection de Mangues, de l'école pré-primaire du Cardinal d'Acacia à Pointe-La Gueule, de Baie Lascar à l'hôpital de Crève-Coeur.

L'asphaltage préliminaire de la route de Montagne Malgache à Port Sud-Est.

La construction de la phase 2 de la route de Citron Donis à Anse Raffin.

Le démarrage des travaux pour la route de Vangard à Terre-Rouge (Phase 1).