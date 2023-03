Ile Maurice: Radhakrishna Veerapa - 'Les 440 singes ne pourront jamais être exportés...'

interview

Depuis vendredi dernier, le sort des 440 singes retrouvés en captivité à Jin Fei suscite de vives réactions. Entre-temps, ils ont été transférés à la ferme de Biosphere Trading Ltd dimanche et sont désormais sous la responsabilité du gouvernement.

Comment et pourquoi Biosphere Trading Ltd a accepté de prêter main forte aux autorités pour secourir ces singes ?

Il faut savoir que dès que les vétérinaires du National Parks and Conservation Service (NPCS) et ceux de la Division of Veterinary Services (DVS), par le biais de leurs directeurs, ont procédé à l'opération à Jin Fei vendredi soir (17 mars), tout s'est enchaîné très vite pour secourir ces singes. Samedi matin, il y a eu effectivement une réunion d'urgence entre les six éleveurs de Maurice et les autorités. Et je dois vous dire que tout le monde a montré une sensibilité pour le bien-être de ces singes. Ainsi, dès dimanche matin, les six opérateurs ont prêté main forte jusqu'à fort tard pour retirer ces primates. Aussi, des tatouages spécifiques ont été mis sur chacun d'entre eux - sauf pour les tout petits bébés - par le ministère de l'AgroIndustrie. Ils sont tous sous la responsabilité du gouvernement et Biosphere Trading Ltd ne procure qu'un lieu pour les garder.

Où se trouvent-ils aujourd'hui ?

Sur un de nos sites qui vient d'être construit et qui est isolé de notre élevage. Nous ne pouvons pas donner le lieu exact pour des raisons de sécurité. D'ailleurs, Biosphere Trading Ltd a désigné une équipe spécifique pour prendre soin de ces singes avec la coopération des vétérinaires du gouvernement.

Ces 440 singes ont-ils été capturés dans la nature ou sont-ils nés en captivité ?

A mon humble avis, ils ont été capturés dans la nature car il y a des macaques âgés de 3 et même 4 ans. Puis, ils étaient tous dans des cages individuelles.

Comment se portent-ils ?

Ils vont tous bien. Ils sont under good care.

Que se passera-t-il par la suite ? Seront-ils exportés ou relâchés dans la nature ?

On ne peut pas se prononcer sur la suite pour le moment. Car l'affaire est en cour. Mais ces 440 singes ne pourront jamais être exportés. Ces sont des singes qui ont été saisis par le gouvernement et ils portent des tatouages du gouvernement sur le corps. Biosphere Trading Ltd ne va pas les exporter.

Il existe déjà six fermes à Maurice. Est-ce une bonne idée d'accorder un permis à une septième, celle de Shafeek Jhummun ?

Six, c'est juste et cela suffit pour fournir le nombre de singes requis à l'international. A mon humble opinion, dans le cas de Jin Fei, la personne n'a clairement pas respecté le bien-être des animaux. A savoir que cette industrie fait vivre des milliers de personnes directement et indirectement. Nos bébés singes servent à sauver l'humanité et nous en prenons grandement soin. Ils aident notamment dans des recherches pour le diabète, le Covid-19, la grippe, la maladie d'Alzheimer, entre autres.