Afrique de l'Est: Coopération RDC - Soudan du Sud - Pour une gestion frontalière efficace des parcs de Virunga et de Lantoto

Un projet d'accord de coopération entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Soudan du Sud sur les parcs nationaux des Virunga et de Lantoto était au menu des entretiens entre le président Félix Tshisekedi et François-Xavier de Donnea, administrateur du parc des Virunga et président du parc de la Garamba, le 23 mars, à la Cité de l'Union africaine.

Le projet d'accord a pour but de rendre plus efficaces la collaboration et la gestion des parcs de la Garamba, dans le Haut-Uélé, et celui de Lantoto situé au Soudan du Sud, tous deux frontaliers. La question de l'orpaillage illégal au Sud du parc de la Garamba a été également abordée.

L'administrateur du parc des Virunga, accompagné de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, Joe Inkedeu, a alerté le chef de l'Etat sur l'exploitation illégale faite par des étrangers sous couvert des associations congolaises utilisées comme paravents. Une situation qui a dégradé l'environnement sur la rivière Kibali. Un tour d'horizon sur l'état global du parc des Virunga a clôturé leurs discussions.

François-Xavier de Donnea a expliqué au président Tshisekedi l'encerclement dont fait l'objet ce parc par les terroristes du M23. Il a, par ailleurs, précisé que la Fondation Virunga, le directeur du parc et les gardes de l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont marqué une présence qui empêche ces forces nuisibles d'occuper les installations stratégiques telles que la Centrale électrique de Matebe.

En réponse à toutes ces préoccupations, le chef de l'Etat a promis d'appuyer ce projet en accord avec le Soudan du Sud et de se pencher sur la question de l'orpaillage illégal pour prendre des mesures appropriées.

Le président de la République a, ensuite, accordé une brève audience à l'ambassadeur américain en RDC, Lucy Tamlyn. Les échanges ont porté sur les sujets d'intérêt commun entre la RDC et les États-Unis d'Amérique ainsi que sur la coopération bilatérale dans de nombreux domaines.