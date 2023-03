Congo-Brazzaville: Confejes - L'institution veut se donner un nouvel élan

La réunion des experts préparatoire à la 39e Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie (Confejes), tenue le 24 mars à Brazzaville, a traduit la volonté des participants de donner à l'institution un nouveau souffle.

Le rendez-vous de Brazzaville, a expliqué Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, secrétaire générale de la Confejes, a assuré quant à la faisabilité objective du large mandat pourtant au-delà des exercices annuels de revue, d'évaluation et de planification, une nouvelle ère pour la Confejes dont 2023 est l'année zéro qui va donner à l'institution un souffle nouveau.

Ainsi, les travaux du symposium international ont permis de produire les documents et de mener avec les experts une réflexion efficace sur la thématique de cette session. Les conclusions seront soumises aux ministres et chefs de délégations pour adoption au terme de la session des 27 et 28 mars. Elles traduisent déjà la volonté de tous les experts et participants d'insuffler une nouvelle synergie dans l'élaboration de la prochaine programmation quadriennale 2024-2027.

" L'année 2022 a été celle de la reprise d'activités après l'atténuation de la pandémie de covid-19. Elle a connu aussi le changement à la tête de notre organisation par le mandat d'un nouveau secrétaire général. C'est donc une année de diagnostic et de rupture dans l'approche de management pour un début de modernisation et de redynamisation des actions en faveur des jeunes, des sportifs et des femmes dans les différents Etats et gouvernements membres de notre institution " , a déclaré Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hugues Ngouélondélé, a précisé que le Congo vise deux principaux objectifs en accueillant l'événement. Le premier consiste à réaffirmer son ancrage dans la grande famille francophone ainsi que son attachement aux valeurs cardinales de liberté, de démocratie et de solidarité. Le second, quant à lui, est d'apporter à la Confejes sa contribution aux efforts qui se développent dans le cadre de l'insertion sociale et économique des jeunes de l'espace francophone.

Hugues Ngouélondélé a salué le rôle catalyseur de la Confejes dans la conception de ses programmes sportifs qu'il estime remarquables. En sa qualité du premier vice-président de l'institution, il a encouragé la création, sur le sol africain, des centres d'entraînement et de perfectionnement ayant contribué à la grande moisson des médailles que la Confejes " obtient régulièrement avec ses athlètes aux différentes épreuves sportives à l'échelle internationale ".

La Confejes, a-t-il souhaité, devrait penser à consolider davantage les programmes innovants et porteurs dans le but de renforcer les politiques d'entraînement et de perfectionnement des espoirs nationaux aux fins de les préparer aux futures échéances sportives, notamment les Jeux de la Francophonie prévus cette année en République démocratique du Congo, les Jeux Olympiques d'été Paris 2024 et les Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

Les jeunes et les sportifs de l'espace francophone, a assuré Louisette-Renée Thobi Etame Ndedi, continueront à être au coeur de cette nouvelle dynamique qui sera marquée par une évolution accélérée des choses et des phénomènes avec l'indispensable utilisation du numérique dans tous les secteurs d'activités. " Dans sa mission d'appui aux politiques publiques, de promotion de la jeunesse et de développement du sport, la Confejes continuera à se positionner comme actrice majeure des transformations qualitatives pour l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes orientées vers un développement humain durable " , a-t-elle souligné.