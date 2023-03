Congo-Brazzaville: Sciences - Josammy Samba Nganga se distingue dans la thermodynamique

Américain d'origine congolaise, Josammy Samba Nganga est un chercheur, inventeur qui fait carrière en Californie, aux Etats-Unis, où il vit. Ses travaux de recherche en thermodynamique sont publiés dans un ouvrage en trois volumes: " Mostini planète, le nouveau niveau du monde " ; " Josammy technologie : la matrice quantique anti gravité sigma ZG " ; " Comprendre la genèse des étoiles et leurs systèmes planétaires ". Autant d'ouvrages qui figurent parmi les références dans la littérature scientifique.

La technologie Josammy que l'auteur a mise en place a un rôle important à jouer dans le processus de développement. " Cette technologie répond à toutes les questions de la vie en résolvant les énigmes scientifiques ", a fait savoir Josammy Samba Nganga. Cette technologie ne se contente pas seulement de décrire les effets phénomènes de l'univers, mais aussi elle permet d'en établir les causes dans le but de trouver les solutions adaptées et éviter telle ou telle catastrophe.

L'inventeur pense que le Congo a intérêt à s'approprier la technologie Josammy car, selon lui, le pays ne peut se développer que par l'innovation et la technologie. Dans ce sens, avec l'appui des partenaires américains, Josammy Samba Nganga a initié un programme qui vise à stimuler la recherche. " J'exhorte les jeunes innovateurs congolais à écrire des brevets, à développer leurs innovations technologiques jusqu'à la commercialisation ", a déclaré ce dernier qui a lui-même cinq brevets à son actif dont quatre américains et un brevet international multidisciplinaire enregistré au Canada, aux Etats-Unis, en Australie. A cet actif s'ajoute une centaine de formules chimiques et biochimiques.

C'est cette expérience dans la science et la technologie que Josammy Samba Nganga veut mettre à disposition du monde en général et du Congo en particulier afin de permettre aux générations futures d'apporter leur pierre au développement.