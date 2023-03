Congo-Kinshasa: Remaniement gouvernemental - Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Mbusa Nyamwisi font leur retour aux affaires publiques

Après un suspense longtemps entretenu, le remaniement tant attendu du gouvernement Sama Lukonde a finalement livré ses secrets la nuit du 23 au 24 mars. L'ordonnance présidentielle y afférent a été lue à la télévision nationale par la porte-parole du chef de l'État, Tina Salama.

Cinquante-sept membres au total composent la nouvelle équipe gouvernementale censée conduire le pays aux élections de décembre prochain. La nouveauté est, sans doute, l'entrée en lice de trois poids lourds de la scène politique congolaise. Il s'agit de Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et Antipas Mbusa Nyamwisi.

Nommé Premier ministre et ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba (ancien vice-président entre 2003 et 2006 dans le gouvernement 1+4) est promu au moment où la République démocratique du Congo est aux prises avec le mouvement terroriste du M23 dans sa partie orientale sur fond de tension avec le Rwanda, son principal soutien. L'on attend à ce qu'il mette à contribution son expérience d'ancien chef de guerre pour la défenestration de la rébellion du M23 et la récupération par les Forces armées de la République démocratique du Congo des zones occupées.

Ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi et condamné en 2020 à vingt ans de prison pour détournement de fonds avant d'être acquitté en appel en 2022, Vital Kamerhe revient aux affaires en tant que vice-Premier ministre en charge de l'économie. Allié de taille au sein de la coalition présidentielle, beaucoup d'attentes sont placées en lui pour booster une économie congolaise très mal en point ces derniers temps.

Un autre poids lourd et non des moindres, c'est Antipas Mbusa Nyamwisi, nouveau ministre de l'Intégration régionale. Ex-rebelle et un des anciens leaders de la coalition Lamuka, cet acteur politique pourrait être un atout majeur dans la quête du retour à la paix dans l'ex-Kivu au regard de son expertise de terrain. Christophe Lutundula et Jean-Pierre Lihau ont conservé leurs postes aux Affaires étrangères et à la Fonction publique. Peter Kazadi, cadre du parti présidentiel, a été nommé vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité. Le journaliste Claude François Kabulo Mwana Kabulo de la télévision publique et correspondant de la Radio France internationale a été nommé ministre des Sports.

Plusieurs autres membres du gouvernement ont conservé leurs portefeuilles à l'exemple de Julien Paluku (Industrie), Nicolas Kazadi (Finances), Aimé Boji (Budget), Patrick Muyaya (Communication et Médias), Muhindo Nzangi (Enseignement universitaire) et Pius Muabilu (Urbanisme). Ce sont finalement six ministres qui ont été remerciés et ne font donc pas partie du gouvernement Sama II. Trente-quatre autres ont été maintenus aux mêmes fonctions sur un total de cinquante-deux membres. Seulement quatre ministres ont été replacés dans de nouveaux ministères pour apporter leurs expériences et faire leurs preuves. Par ailleurs, il est à noter que des avancées ont été constatées dans l'approche Genre. En effet, l'actuel gouvernement compte seize femmes (28%), soit une légère hausse par rapport au précédent qui en comptait quinze.