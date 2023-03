Congo-Brazzaville: Vie des partis - Les jeunes du PCT appelés à la retenue

Le secrétaire permanent de la Force montante congolaise (FMC), organisation de jeunesse du Parti congolais du travail (PCT), dans une déclaration rendue publique à Brazzaville, le 24 mars, a rappelé à ses membres et sympathisants qu'elle ne se reconnaît pas dans la marche de protestation annoncée pour le 26 mars dans la capitale.

" Le secrétariat permanent de la Force montante congolaise, seule et unique organisation de jeunesse du PCT, qui s'est réuni le 24 mars 2023 sous la houlette de son premier secrétaire, Vadim Osdet Mvouba, invite l'ensemble de ses cadres et militants à la retenue, à la responsabilité et à la discipline, afin de ne pas céder à toutes formes de manipulations politiques visant à déstabiliser notre grand et glorieux parti, le PCT ", a exhorté le secrétaire permanent en charge de l'administration et des ressources humaines de la FMC, Jofran Mbossa Ossebi, à qui revenait la charge de lire la déclaration.

En effet, un courant de jeunes dits " Progressistes du PCT " a prévu d'organiser une marche populaire le 26 mars à Brazzaville, pour dénoncer " le détournement des deniers publics " au Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement des très petites, petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. " Chers jeunes, sortons de notre silence pour défendre la patrie contre les renégats et les voleurs ", peut-on lire sur des affiches qui circulent sur la toile.