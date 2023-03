Congo-Brazzaville: Coopération - Cuba et les Etats-Unis envisagent de renforcer leurs relations avec le Congo

Le vice-ministre des Relations extérieures de Cuba, Elio Rodriguez Perdomo, et l'ambassadeur des Etats-Unis au Congo, Eugène Young, ont réitéré le 23 mars à Brazzaville au Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, la volonté de leurs pays respectifs de raffermir des liens de coopération avec la République du Congo.

Le Congo entretient d'étroites relations d'amitié avec Cuba, notamment en matières de formation, de santé et de culture, depuis les années 1960. En séjour de travail à Brazzaville, le vice-ministre cubain des Relations extérieures a échangé avec le chef du gouvernement. Une première rencontre qui a permis aux deux personnalités de s'accorder sur la nécessité de renforcer la coopération bilatérale pour redynamiser l'axe Brazzaville- la Havane.

En effet, le Congo a toujours gardé des liens particulièrement forts avec Cuba. En dehors des jeunes congolais formés en médecine dans l'île, Cuba a formé plusieurs promotions d'officiers congolais. " Nous avons passé en revue l'état des relations bilatérales entre nos deux pays. La République du Congo et Cuba ont toujours entretenu des relations excellentes, nous sommes liés par l'histoire, nous avons travaillé ensemble... A l'occasion de cette visite, nous avons pu constater ensemble le bon état de nos relations ", a expliqué Elio Rodriguez Perdomo à sa sortie d'audience.

Le vice-ministre cubain des Relations extérieures a également réitéré la volonté de son pays à maintenir la coopération entre les deux Etats, surtout concernant la formation des ressources humaines congolaises à Cuba. " Nous avons fait nos modestes efforts pour aider le peuple frère congolais, nos médecins travaillent depuis des années dans votre pays.

Des jeunes congolais ont été formés à Cuba dans les différentes spécialités. Aujourd'hui, il y en a encore plus de trois cents qui étudient à Cuba, notre volonté est de maintenir cette coopération afin de former des ressources humaines congolaises chez nous. L'entretien avec le Premier ministre et les autres membres du gouvernement a été excellent ", s'est réjoui Elio Rodriguez Perdomo.

Avec l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Congo, Anatole Collinet Makosso a abordé des questions de paix et de sécurité ainsi que les changements climatiques dans le monde et sur le continent avant d'évoquer longuement les différents aspects de coopération bilatérale. L'apport des Etats-Unis dans la valorisation de la baie de Loango est très attendu, d'autant plus que ce site touristique chargé d'histoire est aujourd'hui menacé par des érosions côtières.

Le diplomate américain en a aussi profité pour évoquer tout l'enjeu des grands événements en vue, sur le climat dont le sommet des trois bassins du Congo où la partition des Etats-Unis est attendue. " Il y a eu deux mots pour nos échanges : le climat des affaires, la paix et la sécurité internationale. Nous avons eu de bonnes discussions avec le gouvernement congolais y compris le Premier ministre sur ces grandes questions du monde.

Nous avons aussi discuté de notre histoire commune, la baie de Loango. Nous sommes en train de chercher des moyens pour soutenir les mémoires de notre histoire (deux pays et deux peuples). Il y a des millions de personnes aux Etats-Unis qui ont des racines au Congo ", a rappelé Eugène Young, évoquant la volonté de son pays à soutenir le développement de la Baie de Loango.