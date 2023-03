Ile Maurice: Disparition à Poste-Lafayette - Le frère de Karuna Jhoomuck soupçonne qu'elle a été victime d'un kidnapping

Mardi après-midi, le 21 mars, Santa Jhoomuck, une habitante de Poste-Lafayette, âgée de 62 ans, a porté plainte au poste de police de Flacq par rapport à sa fille Karuna Jhoomuck, 40 ans, portée manquante depuis l'après-midi. Si elle s'inquiète autant, c'est parce que sa fille n'est pas saine d'esprit.

La police de Flacq a déployé de grands moyens pour retrouver Karuna Jhoomuck. Le jeudi 23 mars, la maman désemparée, a, une fois de plus, sollicité les policiers du poste de police de Flacq car selon ses renseignements, elle soupçonne que sa fille se soit rendue dans la forêt à Bras D'Eau. La police a déployé un hélicoptère, de même que l'équipe de la Divisional Support Unit, un chien renifleur de la Dog unit, des éléments de la Special Mobile Force, de la Special Supporting Unit. Des volontaires sont venus leur prêter main-forte. A 18 h 30, l'équipe envoyée pour retrouver Karuna Jhoomuck dans la forêt, n'a pu poursuivre ses recherches car la nuit tombait, rendant la forêt dense encore plus sombre et la terre était extrêmement boueuse. L'équipe a dû rebrousser chemin et a repris les recherches hier matin.

Nous avons sollicité Santa Jhoomuck. La sexagénaire raconte qu'elle a vu sa fille pour la dernière fois mardi. "Elle regardait la télévision quand je lui ai demandé si elle allait déjeuner. Elle a répliqué qu'elle n'avait pas faim et qu'elle mangerait plus tard, dans une quinzaine de minutes."

Sa fille lui a ensuite demandé de réchauffer son repas pour qu'elle puisse déjeuner. "Elle a déjeuné et elle a voulu aller faire une sieste. Elle s'est rendue dans sa chambre. Je m'étais dit que j'irai la réveiller aux alentours de 15 heures. Entretemps, la fille de Karuna était rentrée de l'école vers 14 heures et je me suis occupée d'elle en pensant que sa mère allait se réveiller dans une heure."

Santa Joomuck ignore si elle a eu un pressentiment mais quelques minutes après l'arrivée de sa petite fille, elle s'est dit qu'elle devait jeter un coup d'oeil à sa fille qui dormait. Le lit était vide. "Je me suis rendue dans toutes les pièces de la maison mais je ne l'ai pas trouvée. J'étais très inquiète. J'ai demandé à ma bru, qui s'occupe d'une boutique non loin de la maison, si elle avait vu Karuna. Un client dans la boutique m'a entendue. Il a dit l'avoir aperçue courant dans la rue et elle était pieds nus. Cela fait quatre jours que je suis sans nouvelle d'elle."

La police de Flacq est toujours à la recherche de Karuna Jhoomuck. D'après le frère de celle-ci, qui se fie aux dires du voisinage, elle aurait peut-être été victime d'un kidnapping et il pense que c'est lui qui aurait été ciblé par vengeance. "Nous avons une petite idée où elle peut se trouver et nous l'avons dit à la police. Nous attendons que celle-ci prenne des actions."