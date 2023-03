Ile Maurice: Hippisme - Juniper Lane comme attendu

L'écurie Mahadia avait une belle carte à abattre dans la course principale de cette journée inaugurale ce samedi 25 mars avec Juniper Lane et elle n'a pas laissé filer sa chance. Prenant le train à son compte, l'alezan piloté par Ianish Taka a imprimé un train régulier à la course avant de résister au retour de Dynamite Jack. Juniper Lane a fait parler son fitness dans les 100 derniers mètres de la course.

Outre cette victoire dans la course phare, l'établissement Mahadia s'est aussi distingué dans la 2e épreuve de la journée avec Celestial Magma. Faisant la course en tête, ce dernier n'a pas été rejoint par ses adversaires.

Les pensionnaires de Vishal Ramanah sont en forme en ce début de saison. L'entraîneur a remporté deux courses : The Gypsy King (1re course - Rama) et El Patron (3e course - Taka). Ces deux coursiers ont brillé en adoptant la position tête et corde. El patron permettant à l'apprenti Taka de signer le triplé.

Lite Of My Life a permis à l'écurie Praveen Nagadoo de "break the ice" à l'aube de cette nouvelle saison. Ce coursier a suivi en deuxième position derrière Flowerscape avant de faire la différence au finish.

Dominic Zaki a frappé fort en cette journée d'ouverture avec un coup de trois. Pop Icon (Allyhosain) a remporté une course courageuse dans la 5e épreuve avant qu'Oxford Blue ne fasse tomber le grand favori Desert Boy dans la septième course. Oxford Blue a permis à Derreck David de renouer avec la victoire après deux saisons d'absence du Champ de Mars en raison d'une directive d'alors de la Gambling Regulatory Authority. Fort de cette réussite, Derreck David devait signer un "pillar to post" dans la dernière épreuve avec Instinctive Power.