Ile Maurice: Parlement - L'opposition prône l'unité pour la rentrée

Les parlementaires de l'opposition se sont réunis hier. Ils prônent tous l'unité pour la rentrée parlementaire, le 28 mars, et dénoncent la suspension d'Arvin Boolell du Parlement, depuis novembre, par Sooroojdev Phooker.

Xavier-Luc Duval, leader du PMSD, se dit conscient que les Mauriciens attendent avec impatience cette rentrée parlementaire. Il précise qu'au niveau des députés de l'opposition, ils sont dans un "fighting mood" malgré les nombreuses difficultés qui se présenteront sans aucun doute au Parlement mardi, faisant référence aux tactiques déplorables du speaker pour protéger les membres du gouvernement par tous les moyens. L'objectif, dit-il, serait d'avoir un maximum de transparence sur tout ce qui s'est passé depuis la fermeture du Parlement en décembre. "La transparence expose la corruption, le népotisme et l'incompétence." Et de faire ressortir que des organisations nationales et internationales dénoncent le fait que Maurice n'est presque plus une démocratie. "La démocratie ne tient qu'à un fil."

Le leader de l'opposition a indiqué que de nombreuses questions pourraient rester sans réponse mais que les Mauriciens doivent comprendre que quand un ministre refuse de répondre à une question, "sa osi se enn répons". Outre les questions tant attendues, il y a des projets de loi, le Budget et aussi le sort des élections municipales.

XLD a aussi déploré la suspension d'Arvin Boolell du Parlement depuis novembre 2022. "Nous faisons une requête au speaker qu'enough is enough et qu'il faut permettre à Arvin de reprendre sa place de député." Il a déclaré que malgré les suspensions multiples du même speaker depuis 2019, les "naming", l'épisode "koup mikro" ou même les insultes comme les "look at your face", "nou pou pez néné, bwar délwil mé nou pou fer nou travay". Pour lui, l'opposition dans son ensemble est plus unie que jamais.

Arvin Boolell, le chef de file du Parti travailliste au Parlement, a évoqué le cas en cour contre Sooroojdev Phooker, parce qu'ils croient tous en "la séparation des pouvoirs". Il a aussi expliqué que l'opposition s'est fédérée au Parlement. "Cette équipe est unie et c'est un signal fort que nous envoyons à la nation mauricienne."

Nando Bodha a lui aussi montré sa solidarité envers Arvin Boolell. D'expliquer aussi que le comportement du speaker sera observé par une opposition unie. "L'opposition se réunira chaque lundi pour travailler ensemble... pou fer sa gouverneman-la alé."

Paul Bérenger, leader du MMM, a parlé d'une manifestation de solidarité à Arvin Boolell mardi devant le Parlement avant la séance du jour, mais espère qu'entre-temps, le speaker reviendrait sur sa décision de suspendre le député rouge. Il a aussi parlé d'un seul projet de loi qui est à l'agenda actuellement, soit le HIV and AIDS Amendment Bill, où encore une fois l'opposition fera cause commune.