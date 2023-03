Madagascar: Maladie infectieuse - La tuberculose peut toucher d'autres organes

La tuberculose continue de sévir et la lutte contre cette maladie continue. D'autres formes de tuberculose peuvent survenir et doivent être traitées à temps. La tuberculose extra-pulmonaire fait des victimes chaque année parallèlement à la tuberculose qui touche principalement les poumons.

Cette autre forme de la mala­die gagne du terrain. " La tuberculose extra-pulmonaire pourrait envahir presque toutes les organes, à savoir le foie, les reins, le cerveau, les appareils génitaux, les os et même les intestins. Le Bacille de Koch, agent de la tuberculose, entre dans les poumons. Il pourrait ensuite rester ou passer dans les autres organes", explique le Professeur Professeur Joelson Lovaniaina Rakotoson, Pneumologue. Dans la majeure partie des cas, la tuberculose de la plèvre, du sang, des ganglions et des os sont les plus fréquents.

Pour le cas de la tuberculose qui touche les os, des symptômes sont à tenir compte. "Cette forme de tuberculose peut attaquer les vertèbres. Des inflammations peuvent survenir et les vertèbres peuvent se déformer à cause de la maladie. Le malade pourrait être paralysé, et il peut présenter de la fièvre, une perte d'appétit et une perte de poids", enchaîne le Professeur.

Pour la tuberculose intestinale, le malade pourrait présenter un mal de ventre, une perte d'appétit, un amaigrissement et de la fièvre. Pour traiter les formes extra-pulmonaires de la maladie, le traitement est le même sauf en cas de complication. " Nous donnons les mêmes médicaments au même titre que la tuberculose pulmonaire sauf en cas de complication où le malade sera orienté vers des services spécialisés pour chaque organe concerné", souligne le Pneumologue.

Prise en charge accrue

Dans le pays, le dépistage précoce de la maladie est encouragé par les professionnels de santé. Parallèlement la présence de la tuberculose multi résistante est également déplorée. Cette forme de la maladie contrairement à la tuberculose sensible, se présente lorsque le malade ne suit pas ou interrompt les traitements. Des malades abandonnent parfois le traitement et entrainent des difficultés à traiter la maladie. "Des traitements antituberculeux de 2ème ligne et des forts médicaments sont prescrit aux malades. La prise des médicaments de manière régulière nécessite un contrôle. Les patients doivent rester près de neuf mois à l'hôpital", livre le médecin.