Madagascar: Vontovorona - Les deux étudiants acquittés

Les élèves-ingénieurs de l'Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo (Espa) à Vontovorona ont été déférés au Parquet d'Anosy, hier, en fin d'après-midi. Ils ont été libérés.

Fin d'un épiso­de des revendi­cations estu­diantines à Vontovorona. Les deux élèves-ingénieurs, déférés au Parquet, hier, ont pu retourner dans leur logement à Vontovorona. " Ils sont acquittés et libérés. Les plaignants ont retiré leurs plaintes ", rapportent leurs camarades. Ces derniers ont brandi une banderole devant le Tribunal à Anosy, pour demander leur libération.

Ces étudiants, un jeune homme et une jeune femme, ont été arrêtés par des éléments de force de l'ordre, à l'intérieur de l'Ecole supérieure polytechnique d'Antananarivo (ESPA) à Vontovorona, jeudi, lors de l'affrontement entre les étudiants et les commerçants, et entre les étudiants et les éléments de force de l'ordre. Ces manifestants ont été accusés de vandalisme, de pillage, de coups et blessures volontaires. Tout semble s'arranger pour le mieux, entre les commerçants et les étudiants. Hier matin, un groupe d'étudiants a fait leur mea-culpa. Ils ont présenté leurs excuses aux blessés, et à ceux dont les affaires ont été pillées ou détruites, pendant leur manifestation. Devant le maire d'Alakamisy-Fenoarivo qui a été témoin de cette rencontre, ils ont annoncé qu'ils ne troubleront plus leurs voisins. En contre partie, les plaignants doivent retirer leur plainte.

Pas encore satisfaites

Les victimes ont cédé. " Ils ont accepté de nous dédommager. ", indique un homme qui a été blessé par ces ma­nifestants, pour expliquer leur décision. Une décision qui ne semble pas avoir été prise à l'unanimité. " Chaque fois qu'ils manifestent, je suis leur principale cible. Cela fait trois fois qu'ils ont détruit mon kiosque. Dernièrement, je l'ai sauvé dans le feu.

À mon avis, ils doivent être sanctionnés pour leurs bêtises. ", note une gérante de cash point.Jusqu'à hier, la situation est redevenue calme à Vontovorona. Mais nous ignorons jusqu'à quand. Les étudiants soulignent que leurs revendications ne sont pas encore satisfaites. " Le calendrier de paiement des bourses d'étude n'est pas encore affiché. Les travaux de réhabilitation du bâtiment incendié n'ont pas encore commencé.

Des salles de classe sont occupées par des personnes qui ne sont ni membre du personnel de l'Espa, ni des étudiants, et qui effectuent des activités commerciales à l'intérieur de l'établissement. C'est inconcevable", lancent-ils. Ils soulignent que leur rencontre avec les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'avait rien de promettant. " Ils ne faisaient que nous expliquer les procédures du paiement des bourses d'étude ", assènent-ils. Des étudiants confient qu'ils pourront reprendre les manifestations, la semaine prochaine, si leurs requêtes restent sans réponse.