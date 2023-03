Tunisie: Ligue 1 Play-out 3e journée CAB-ESM : 2e place en jeu

ESHS-ASS pour quitter le magma.

Place cet après-midi à la 3e journée du play-out de la Ligue 1 avec surtout quelques préoccupations en bas d'échelle où l'ESHS, lanterne rouge, et l'ASS, avant-dernier, vont en découdre, le temps de 90' pour un match quasi-couperet. Ce ne sera pas donc le match de la dernière chance pour l'Espoir, un onze qui ronge son frein depuis les trois coups du play-out.

Mais face à un adversaire lui aussi quasiment logé à la même enseigne, seule la victoire est envisagée pour se relancer et espérer un faux pas de ses devanciers. Ce faisant, du côté du stade Bouali Lahouar d'Hammam-Sousse, Soliman l'entendra-t-il de cette oreille ? Sûrement pas car les Capbonais, tout comme l'OSB, doivent maximiser pour attraper le bon wagon, celui qui mène au maintien à terme.

L'OSB au révélateur du leader stadiste

L'OSB, parlons-en. Dans son fief du stade 17-Décembre, Sidi Bouzid n'est plus "autorisé" à griller un joker. Et pour cause, l'OSB a raté son départ de play-out et doit forcément rectifier le tir afin de ne pas s'enliser. Pas évident cependant contre un leader stadiste qui caracole et s'envole même en haut de l'affiche. Avec quatre unités d'avance sur le dauphin minier, les Bardolais se déplaceront à Sidi Bouzid pour creuser l'écart, en cas de contre-performance de l'ESM au stade 15-Octobre de Bizerte. En l'état donc, une opportunité est à saisir pour les Cabistes à la réception de Métlaoui. En clair, si Métlaoui tombe, le CAB passera devant, dans le sillage du leader stadiste. L'ESM est prévenu donc et nul doute que les Miniers défendront crânement leurs chances.

Le programme

13h30 : CAB-ES Métlaoui. Arbitre : Nasrallah Jaouadi

13h30 : ESHS-AS Soliman. Arbitre : Aymen Nasri

13h30 : Olympique Sidi Bouzid-ST. Arbitre : Amir Ayadi