L'Association des ambassadeurs de la sécurité routière et le Syndicat national des journalistes tunisiens s'associent pour améliorer la qualité du travail, la collecte et le traitement des informations en matière de sécurité routière.

Une formation qui a porté sur le renforcement des capacités des journalistes dans le domaine de la sécurité routière s'est déroulée les samedi 18 et dimanche 19 mars.

Les travaux de la formation sur mesure pour les journalistes tunisiens avec une approche innovante pour renforcer leurs capacités dans le domaine de la sécurité routière ont été menés par l'ASR, en collaboration avec le Syndicat national des journalistes tunisiens. Il s'agit de développer les compétences des journalistes dans le domaine de la couverture des accidents de la circulation et de la sécurité routière.

Une formation détaillée et ciblée

Après la présentation du plan de la deuxième décennie d'actions par un membre de l'OMS à Tunis, des statistiques des Accidents de la circulation avec photos et clips ont été présentées par Mourad Souissi, représentant de l'Observatoire national de la Sécurité routière (Onsr). Ensuite, une projection vidéo s'est produite et les autres causes d'accidents de la circulation ont été énumérées, ceci en plus d'une estimation statistique des pertes humaines et matérielles, exposée sous l'intitulé "Approche pour un système sûr" par Jalal Ghedira, spécialiste de la sécurité routière. Les organisateurs ont rappelé le défi de la sécurité routière pour les enfants, avant de procéder à une présentation et analyse de quelques accidents graves de la circulation en Tunisie animée par les formateurs Kamel Cherni et Sabeh Toujani.

Les formateurs ont insisté sur la qualité de la couverture médiatique et le genre journalistique approprié à chaque cas, dans le but d'influencer l'opinion publique et de sensibiliser à la gravité des accidents. Il a été question d'indiquer dans quelle mesure les données personnelles et professionnelles sont respectées en posant des questions et des réponses, afin d'avoir un plus grand impact sur le destinataire.

Un atelier de production autour d'une cause choisie par le stagiaire comme un accident de la circulation a été supervisé par Kamel Cherni pour affiner le travail du journaliste de terrain. Il s'agit d'entendre les stagiaires sur la réalité du travail et ce qu'il faut pour développer la couverture médiatique des accidents de la circulation--besoins logistiques et professionnels, développement des équipements et de la formation tout en bénéficiant des méthodes et techniques de couverture modernes de Kamel Cherni.

Mme Afef Ben Ghenia, présidente de l'Association des Ambassadeurs de la sécurité routière, demande l'implication de tout le monde, des décideurs aux journalistes, pour améliorer l'environnement routier en Tunisie. La planification urbaine est au centre de l'amélioration de l'environnement routier. Elle demande le recours aux focus groupes pour améliorer les données et statistiques en matière de sécurité routière. Le plaidoyer a commencé en 2018 pour obtenir des résultats en 2022. Le travail scientifique et l'implication des compétences gouvernementales, dont des membres du ministère du Transport, dont Moez Chabchoub, pour un engagement de l'Etat et un appui considérable. Elle relate les activités de l'ASR et les campagnes de sensibilisation avec la Transtu sur la zone 30 qui a eu un impact certain sur la population.

Témoignages de journalistes

Une journaliste de terrain qui connaît les routes et sentiers de Tataouine, Gafsa et Kebili a évoqué la route de la mort qu'elle a dénoncée en vain sans réaction des responsables. Aux abords des écoles, elle fait deux morts parmi les écoliers chaque mois... Les "routes noires" aussi sont l'objet de polémiques. Au deuxième jour, un participant a affirmé qu'en France, en 1983, un accident de bus avait causé la mort de plusieurs enfants et le matraquage des journalistes a pu changer la donne et permettre d'exiger un chauffeur dûment qualifié et formé pour le métier.

L'aspect psychologique de l'accident de la circulation a trait à la personnalité du conducteur et celle de la victime.

Mécanismes du comportement du conducteur

La présentation de Dr Fatma Snoussi, docteur en sociologie, a porté sur la psychologie du conducteur selon sa personnalité. En cause, son comportement parfois à risque avec des envies de réaliser des cascades et selon les normes de conduite requises.

Après cette première session de formation avec les journalistes, une nouvelle session de formation plus étendue et généralisée se tiendra à l'échelle de la République prochainement, apprend-on. Pour rappel, l'ASR peut communiquer tout contact fiable et précis d'un expert ou responsable dans la gestion de l'infrastructure, des concessionnaires automobiles sensibles en matière de sécurité routière en Tunisie à tout journaliste qui le désire en faisant appel à ses précieux services et son expertise dans le domaine de la sécurité routière. Les journalistes ont réclamé, de leur côté, plus de connaissances et la mise à jour permanente des informations, pour améliorer la qualité de leur travail.