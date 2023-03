Tunisie: Les shoes les plus fashion de la saison

La nouvelle tendance côté chaussures cette année, ce sont les ballerines, les chaussures pointues à demi-talons, qui font leur grand retour sur la scène de la mode. Ces chaussures, qui ont marqué les années 2000, ont été revues et repérées dans les grandes vitrines de prêt-à-porter pour la nouvelle collection.

Le printemps s'est presque installé, fini le temps des grisailles et des jours pluvieux, place au soleil, à la chaleur et aux beaux jours..., il est temps donc de faire le tri dans sa garde-robe et de remplacer les vêtements chauds par ceux qui sont plus gais en termes de couleurs et légers par rapport à la matière. Et pour rester la plus belle des fashionistas, à la pointe de la mode et des derniers cris, il faut absolument adapter sa tenue printanière aux tendances des shoes in de la saison.

Dans ce numéro, on vous dévoile les derniers cris en matière de chaussures et souliers de la toute nouvelle collection de 2023 que l'on peut associer parfaitement avec nos tenues printanières. A commencer tout d'abord par les chaussures ouvertes par-devant qui viennent pour remplacer les bottines et les baskets montantes réservées principalement pour l'hiver. La nouvelle tendance côté chaussures cette année, ce sont les ballerines, les chaussures pointues à demi-talons, qui font leur grand retour sur la scène de la mode. Ces chaussures, qui ont marqué les années 2000, ont été revues et repérées dans les grandes vitrines de prêt-à-porter pour la nouvelle collection.

Revisités et réinventés, ces souliers, connus principalement pour leur côté très confortable, sont une pièce idéale à porter lors de toutes les occasions et événements. On les porte notamment avec des robes, pour un style romantique, voire baby doll, avec des jeans et un pull loose pour un look décontracté et pratique, sinon on peut aussi les adopter pour aller à une fête de mariage ou une party.

Il suffit juste de choisir le modèle et la couleur adéquats pour être au top. Notamment, pour aller à une fête, on peut miser sur une tenue sobre, élégante et très classe, par exemple une robe en noir, des pantalons palazzo et une chemise ajustée et des ballerines plates, pailletées dorées ou en argent. Côté accessoires, on assortit ses articles choisis en fonction de la couleur de nos ballerines. A ne pas oublier, pour un total look chic et élégant, à ajouter une pochette assortie ou un mini-sac à anse. Les ballerines peuvent être également avec une tenue du jour, composée d'une jupe ou une robe. Si on choisit une robe longue, on peut opter pour des ballerines girly, en vernis, couleur nude, très tendance en ce moment, notamment le rose poudre, le rose bébé, sinon le beige très clair ou le blanc cassé, et on choisit, pour le haut, une jolie veste style perfecto en cuir pour un mélange de style rock-romantique. Pour les jupes ou les robes courtes, on choisit des ballerines plates, en cuir ou en vernis qu'on porte avec un gros gilet loose ou un manteau over-size pour un look décontracté et adaptable pour aller au bureau, se balader en ville...

A côté de ces chaussures, stars de la saison, on trouve également leurs voisins, à savoir les mocassins, qui resten-t toujours dans la tendance de l'année. Partageant presque les mêmes atouts côté confort et esthétique, il reste tout de même une seule différence, c'est que les ballerines se caractérisent par leur touche ultra-féminine et girly, contrairement aux mocassins à l'aspect féminin-masculin. Idem pour ce genre de souliers qui se portent sans modération pour la saison et qui vont parfaitement avec tous les looks et les pièces que l'on veut porter avec. Les couleurs phares restent toujours le blanc cassé, le beige et l'indémodable noir. On peut les choisir plats ou à semelles à plateforme, le confort est bien garanti ! Si vous voulez adopter le style masculin-féminin, on peut miser sur les mocassins avec un long manteau, des jeans serrés et un top loose, sinon pour rendre la tenue un peu plus élégante et féminine, on opte pour une robe ou un pantalon habillé et une chemise...

Les chaussures plates, de formes rondes, telles que les mocassins ou les ballerines, font partie des shoes les plus tendance en ce moment, à en profiter au maximum, non seulement elles apportent beaucoup de style et d'élégance à nos tenues et looks, mais elles sont aussi très confortables pour nos pieds et orteils...