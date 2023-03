Afrique du Nord: Eliminatoires CAN 2023 / La Tunisie surclasse la Libye (3-0) - Un grand pas de franchi...

Pour sa première sortie de l'année, mais aussi après le Mondial qatari, la sélection nationale a brillé de mille feux face à une sélection libyenne qui n'a pas fait le poids, même si elle a tenté de résister, et même de vouloir revenir dans le match. Une victoire qui permet au team national de faire un grand pas vers la qualification à la CAN 2023, en attendant de confirmer mardi à Benghazi.

Il y avait du tonus dans le jeu collectif, mais aussi individuel de nos joueurs, vendredi soir face à la sélection libyenne. Un match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023, ponctué par une large victoire sur le score sans appel de 3-0.

Leader du Groupe J avec 4 points au compteur et à seulement une longueur d'avance de son hôte, l'équipe de Tunisie se devait de marquer son territoire. Pour ce faire et dans la perspective de consolider son leadership, il fallait gagner à domicile et, par là même, se débarrasser d'un adversaire direct.

Jalel Kadri appréhendait le match de vendredi contre un adversaire qui, traditionnellement, a souvent posé des problèmes à notre team national particulièrement quand ce dernier n'est pas au meilleur de sa forme. Les confrontations contre la Libye ces dernières années le confirment : même quand le championnat libyen était à l'arrêt, sa sélection nationale se portait bien. Sauf que, vendredi soir, la sélection libyenne n'a pas pu cette fois-ci surmonter ses difficultés, jouant sans un quelconque repère. C'est que pour le sélectionneur libyen, Hamdi Battaw, en place depuis seulement une quinzaine de jours, la période était trop courte pour préparer son match et le rassemblement de 5 jours à Tabarka n'a pas suffi pour tout mettre en ordre. Résultat des courses : la sélection libyenne était l'ombre d'elle-même. Sa défense a eu un mal fou à contrecarrer l'attaque tunisienne et l'ouverture tôt du score à la 12' par Youssef Msakni l'a complètement déstabilisée, ce qui a d'ailleurs facilité la tâche des nôtres qui, dès cet instant-là, étaient en roue libre.

Combinaisons travaillées et jeu rapide...

Le sélectionneur national qui appréhendait la confrontation contre la Libye ne s'attendait donc pas à ce que la tâche soit aussi facile. Il faut avouer aussi qu'un bon travail a été effectué aux entraînements. En témoignent les enchaînements qui ont donné lieu aux premier et troisième buts tunisiens, signés Youssef Msakni (12') et Haythem Jouini (86'). Hannibal Mejbri qui se faufile sur la droite avant de centrer pour Wajdi Kechrida dont le tir déstabilise le portier libyen Allafi, ce qui permet à l'opportuniste Youssef Msakni d'enfoncer le clou en plaçant directement la balle dans les filets.

Le troisième but marqué en fin de match a été aussi bien travaillé que le premier. Encore une combinaison réussie : un coup franc bien botté par Ali Maâloul, Yassine Meriah reprend de la tête et la pichenette d'Elyès Skhiri de permettre à Haythem Jouini de terminer le travail. Combinaisons travaillées aux entraînements et rapidité d'exécution ont permis donc aux attaquants tunisiens de prendre de court la défense libyenne. Il faut avouer que le deuxième volet est à prendre en considération. Pousser l'adversaire à la faute dans la zone de réparation n'est pas anodin, c'est ce qu'a fait Seiffeddine Jaziri avec le défenseur libyen Tala Taher Farhat. Pour rappel, le penalty accordé a été transformé par Ali Maâloul (21').

Du côté de notre défense, la totale maîtrise de l'entrejeu par le trio Laïdouni-Skhiri-Ben Larbi a privé les attaquants libyens de ballon à l'approche de la zone de réparation. De plus, ce trio a beaucoup aidé en phase offensive, ce qui a poussé l'adversaire, la plupart du temps, dans ses derniers retranchements. Pourtant, notre adversaire a tenté plus d'une fois de revenir dans le match. Il n'a pu inquiéter Aymen Dahmen qu'une seule fois. C'était après un peu plus d'une demi-heure de jeu quand la frappe puissante de Mohammed El Munir est interceptée par Dahmen, auteur d'une jolie parade (38'). C'était la seule occasion nette des Libyens durant tout le match. Et même quand ils ont opté pour l'offensive durant la seconde période de jeu, ils n'ont pu faire grand-chose grâce au premier rideau défensif bien solide, assuré par le trio Laïdouni-Skhiri-Ben Larbi.

Bref, pour sa première sortie de l'année, mais aussi après le Mondial qatari, la sélection nationale a brillé de mille feux face à une sélection libyenne qui n'a pas fait le poids, même si elle a tenté de résister, et même de vouloir revenir dans le match. Une victoire qui permet au team national de faire un grand pas vers la qualification à la CAN 2023, en attendant de confirmer mardi à Benghazi. Un match qu'il faudra négocier autrement et sans tomber dans l'euphorie. Car il faudra s'attendre à un autre visage de la part de la sélection libyenne, bien loin de celui qu'elle a présenté vendredi.