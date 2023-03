Tunisie: Ramadan d'antan... à la Médina ' Beb Souika ' - Une belle époque révolue !

Le mois de ramadan est connu généralement pour ses soirées nocturnes, où toute la famille en profite pour partager son repas ensemble, dans une ambiance conviviale et chaleureuse et consacrer une grande partie de la soirée pour se rassembler devant la télé pour regarder les séries télévisées...

Ramadan est connu aussi pour ses soirées nocturnes en dehors de la maison, où les familles, les amis se divertissent en assistant à un spectacle musical dans des espaces en plein air, ou tout simplement en se réunissant pour discuter tout en savourant un café....

Mais, ça, c'était il y a bien des années auparavant ! Aujourd'hui, ramadan ne correspond plus à ce mode de vie ! Il n'a plus le charme d'antan, il a perdu de son goût et de sa saveur de jadis... Qu'est-ce qui a changé depuis et pourquoi a-t-il perdu son charme d'antan... Madame Roukaya, une sexagénaire, originaire du quartier de Beb Souika, s'est remémoré et, avec beaucoup de nostalgie, nous a décrit l'ambiance qui marquait ce quartier durant le mois de ramadan à partir des années 70... Pour elle, décennie après décennie, le mois a commencé à perdre beaucoup de son charme et cela s'explique selon elle par le changement rapide et frénétique du rythme de la vie...

"Jadis, on profitait du mois saint en organisant des soirées entre familles, amis et voisins pour passer des nuits entières à discuter, échanger, partager des moments conviviaux et à profiter également des soirées et des animations que l'on organisait dans le grand espace de la ville... On sortait en famille, en groupe et on profitait du temps et de ces rencontres sans stress, en toute tranquillité... Aujourd'hui, ce n'est plus le cas ! Les habitudes ont beaucoup changé, donc les relations sociales ont changé, se sont "refroidies", ce qui a fait perdre au mois saint son charme de jadis !", note la sexagénaire.

Et d'ajouter : "Même si notre quartier garde toujours un peu ses traditions d'antan, on continue de sortir en famille et à profiter des soirées en se baladant dans l'ancienne médina, animée, surtout lors de la deuxième moitié du mois, en rendant visite aux voisins, amis, familles... cela n'empêche que l'ambiance qui régnait jadis était vraiment différente, beaucoup plus conviviale et chaleureuse..."

Les temps ont changé, l'ambiance aussi !

Dans ce même esprit, Mabrouk Trabelsi, propriétaire d'un café sis au coeur de la médina, à Beb Souika, (datant des années 60), cinquantenaire, et originaire de Sidi Mehrez, rejoignait Roukaya et expliquait que ramadan était fêté autrement à Beb Souika. "Le mois a été longtemps connu et célébré par ses soirées nocturnes et ce, depuis les années 60, par la "Kafichanta". Des soirées qui ont d'ailleurs longtemps marqué la Médina, son ambiance et qui ont donné un sens à ce mois. Des artistes populaires animaient les soirées ramadanesques à Beb Souika, les billets pour assister à ces spectacles se vendaient à 50 et à 100 millimes, le public s'éclatait et le mois saint avait un sens, se fêtait comme il se doit dans la tradition et la convivialité....Je m'en souviens de ces souvenirs depuis mon enfance...", note le propriétaire du café.

Et de continuer : "Le charme de la ville et de l'ambiance ramadanesque a commencé petit à petit à se diluer avec la disparation de ces animations et de ces soirées de la "kafichanta" depuis... Ces toutes dernières années, les soirées nocturnes de Beb Souuka se consacrent uniquement à quelques activités culturelles : on installe une tente dans la grande place du quartier pour des soirées artistiques musicales... sans plus ! Alors que jadis, les soirées ramadansques de Beb Souika attiraient beaucoup de monde, venant de partout... les gens se déplaçaient pour venir dîner, veiller jusqu'a une heure tardive dans notre quartier marqué par cette ambiance spéciale de la médina.... et profiter des moments et du temps en famille, entre amis..".

Toujours selon ce quinquagénaire, qui précise que, jadis les soirées de la Kafichanta donnaient au mois saint son charme unique, alors qu'aujourd'hui, on se contente juste d'organiser des soirées culturelles,--rien de plus--, voilà pourquoi l'ambiance ramadanesque a changé depuis. "La belle époque est bien révolue ! Les jeunes aujourd'hui se rendent dans les cafés, après la rupture du jeune, uniquement pour se connecter à internet et être occupes par leur Smartphone qui ne quitte pas leur main ! Les temps modernes et les nouvelles technologies ont visiblement changé les habitudes et ont impacté l'ambiance du mois saint dans ce quartier, l'émergence d'internet, les centres d'intérêt des jeunes qui diffèrent des anciens ont modifié le charme de ramadan, la télévisons aussi ont contribué à changer ces habitudes...

"Aujourd'hui, on ne vient plus au café pour jouer aux cartes, écouter de la musique, mener des discussions intéressantes, sur certains sujets culturels.... on vient juste pour se connecter à internet, regarder la télé, les séries et les matchs..., les comportements se sont modifiés, les habitudes aussi..., c'est ce qui a, entre autres, changé l'ambiance ramadanesque de jadis ! ", signale encore Mabrouk Trabelsi.