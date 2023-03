Ethiopie: Des hommes d'affaires indiens estiment que le dernier livre du Premier ministre Abiy favorisera le panafricanisme et inspirera la confiance dans le continent

Addis Ababa — Le récent livre du Premier ministre Abiy Ahmed, "Generation Medemer", va stimuler le panafricanisme et inspirer confiance non seulement à l'Éthiopie, mais aussi à l'Afrique, ont déclaré des hommes d'affaires indiens à l'ENA.

La version anglaise du livre a été présentée jeudi à la communauté internationale résidant à Addis-Abeba.

Bhavesh Chandaria, directeur général d'Ethiopian Steel PLC, l'un des hommes d'affaires indiens contactés par ENA lors du lancement, a déclaré que le livre du premier ministre mettait l'accent sur une sagesse éthiopienne et africaine bien de chez nous.

"Je pense que ce livre suscite une grande confiance dans le panafricanisme. En fait, ce dont nous avons besoin, c'est d'abord d'une conviction et d'une confiance en nous-mêmes. L'Afrique n'a pas besoin de lire des livres extérieurs. Nous devons créer du contenu ici, car nous avons suffisamment de sagesse".

Selon M. Chandaria, qui affirme avoir vécu dans de nombreux pays africains et avoir développé un esprit panafricain, le livre inspirera la confiance non seulement en Éthiopie, mais aussi en Afrique. Il conduit à l'état d'esprit africain et se répandra au-delà.

"Ce dont l'Afrique a besoin, un peu grâce à mon expérience dans de nombreux pays, c'est d'une sagesse africaine bien de chez nous", a-t-il souligné.

En outre, l'homme d'affaires a souligné que le premier ministre, dans son livre, tente de rassembler la génération éthiopienne grâce à son point de vue accommodant.

Le PDG du Mohan Group of Companies, Harsh Kothari, a déclaré que le livre était une réflexion sur la position de l'Éthiopie dans le monde.

"Il s'agit d'une réflexion sur la position de l'Éthiopie en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde en général, et sur la manière dont la génération à venir doit travailler, penser et s'unir pour renforcer la position de l'Éthiopie dans le monde. Il souligne également que chacun d'entre nous doit apporter sa pierre à l'édifice".

En plus de ses précédents ouvrages, le nouveau livre du Premier ministre aborde une autre étape, à un âge plus avancé, en parlant de la génération du millénaire, afin de placer l'Éthiopie en position de force sur la scène mondiale, a-t-il ajouté.

Dans le même temps, M. Kothari a noté que le livre mettait également l'accent sur la manière dont l'Éthiopie pourrait devenir une puissance mondiale, ce qui constitue un changement de paradigme.

"Il donne le ton pour l'avenir et pour que l'Éthiopie devienne une superpuissance. C'est un texte très visionnaire, que les générations futures comprennent, lisent, ont une opinion, un point de vue et sur lequel elles peuvent travailler".

Selon Kaushal Sheth, de l'Indian Business Forum Ethiopia, le Premier ministre Abiy a pris l'initiative d'écrire ce livre qui vise à montrer une description générationnelle et à permettre à la génération actuelle d'apprendre beaucoup.

"Tout d'abord, l'Éthiopie est un pays qui s'enorgueillit d'une histoire remontant à 3 000 ans, voire 5 000 ans. L'Éthiopie est donc un pays qui a beaucoup d'histoire et de traditions. Je suis certain que la génération actuelle tirera beaucoup de choses du passé".

M. Sheth ajoute que le livre donne une feuille de route sur la façon dont la génération éthiopienne actuelle apprend de ses erreurs et tente d'improviser sur son avenir.

"Génération Medemer" est une merveilleuse initiative du Premier ministre, a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de diffuser le livre, dont les recettes vont également à une très noble cause.

"Il est donc de notre responsabilité morale de promouvoir le livre, de le faire connaître et de veiller à ce que de plus en plus de personnes s'impliquent dans sa lecture. Tout d'abord, Medemer est une idée merveilleuse ; ensuite, parce que les recettes vont également à une noble cause, nous avons le double devoir de promouvoir le livre.

Il est certain que l'idée de Medemer peut être appliquée dans le monde entier, au-delà de l'Éthiopie et de l'Afrique, en raison de son caractère inclusif, a souligné M. Sheth.

Rajeev Kumar Sharma, président adjoint de l'Indian Business Forum, pense également que les principes de Medemer sont universels et ne serviront pas uniquement à l'Éthiopie.

Le livre peut jouer un rôle important et donner des conseils à d'autres régions, comme la communauté africaine, a-t-il ajouté.

"Generation Medemer", la dernière série de livres du Premier ministre, est publiée en amharique, en afan oromo et en anglais.