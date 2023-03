Afrique: Elim. CAN 2023 - Rigobert Song - ' Je pense qu'on aurait dû faire mieux '

Alors qu'il recevait la Namibie à domicile ce vendredi à l'occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023, le Cameroun n'a pu faire mieux qu'un match nul 1-1.

Mais les hommes de Rigobert Song auraient pu perdre cette rencontre à domicile. Menés, les Lions ont égalisé à la 72e minute par Olivier Kemen, sans réussir à prendre l'avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Pour le sélectionneur, l'équipe aurait pu faire plus.

" Je pense qu'on aurait dû faire mieux et on a manqué d'intention. On a pris un but qui est venu de nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui nous sommes mis en difficulté. Mais je suis fier de mon équipe parce qu'ils ont repris en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps ils sont revenus. Mais on est tombé face à une équipe qui était beaucoup braquée derrière. Donc c'était un peu difficile pour nous. Mais je pense que la suite on va apprendre. Le prochain va être différent ", a confié Rigobert Song en conférence de presse d'après-match.