Afrique: Blessé avec le Cameroun - Christopher Wooh rassure ses fans

Sur son compte Instagram, Christopher Wooh a donné de ses nouvelles et rassuré après sa sortie sur civière hier soir lors de Cameroun - Namibie (1-1).

Le Cameroun affrontait la Namibie lors des éliminatoires de la CAN, vendredi dernier. Et lors du premier acte, la sélection camerounaise a vu la blessure de Christopher Wooh. Le défenseur du Stade Rennais a dû céder sa place à Nicolas N'Koulou juste avant la mi-temps. Il a violemment percuté Charles Kamberipa et les deux joueurs ont été évacués à l'hôpital.

Ce matin, Christopher Wooh a donné de ses nouvelles sur son compte Instagram. Sorti sur civière à la 44e minute de jeu, le défenseur avait été évacué sur civière à Yaoundé. " Rien de grave, merci pour vos messages " a t-il publié plus tard dans la nuit sur Instagram.

Le jeune joueur de 21 ans avait été titularisé lors des deux dernières journées de Ligue 1 par Bruno Génésio. Il souffrirait d'un léger traumatisme crânien et d'une blessure à la joue droite. Le club breton espère pouvoir compter sur lui le plus rapidement possible, dans une fin de saison qui s'annonce très stressante pour les fans rennais.

🔴 Sorti sur blessure hier soir face à la Namibie, Christopher Wooh annonce sur Instagram qu'il n'y a " rien de grave ". 🙏🇨🇲 pic.twitter.com/SJbIB6lAT2

