Sénégal: Pénurie du sucre en poudre en période de ramadan - Les consommateurs interpellent les autorités

Le sucre en poudre reste toujours introuvable dans les marchés de la capitale sénégalaise, comme Tilène et Gueule-Tapée. Les consommateurs qui ont longtemps alerté, lancent un énième appel aux autorités étatiques afin qu'elles remédient à cette situation dans les plus brefs délais.

C'est le début du jeûne, mais à Dakar le sucre en poudre, très prisé en cette période, est introuvable. Ce, malgré la promesse qui a été faite par le Directeur du commerce intérieur en début mars. Bamba Ndao avait promis que la situation allait revenir à la normale avant le Ramadan. Face à cette situation, les consommateurs rencontrés dans les marchés de Tilène et de Gueule-Tapée, lancent un énième appel aux autorités afin qu'elles travaillent à ce que le marché soit approvisionné, pour permettre aux jeûneurs de passer le Ramadan dans de bonnes conditions.

Jeudi 24 mars 2023, nous sommes au marché Tilène sis Médina. 13 heures. L'ambiance du marché est électrique. Près d'un étal de produits alimentaires, Khadija, assise sur un seau de couleur blanche, a l'air désespéré. " J'ai parcouru tout le marché, je n'ai pas trouvé du sucre à acheter. Je ne sais pas les raisons qui sont à l'origine de cette situation, mais le gouvernement doit trouver une solution. Ça commence vraiment à durer ", lance la ménagère venue de la Rue 6. A quelques encablures, se trouve la boutique de Khadim. Cela fait des jours, le boutiquier n'a pas vendu de sucre en poudre. " Cela nous fait mal que nous ne puissions pas vendre à nos clients qui viennent se ravitailler en sucre, surtout en ce moment du jeûne ", regrette-t-il.

Le mois de Ramadan est une période pendant laquelle la consommation de sucre augmente. Le sucre en poudre est le plus utilisé dans la préparation de divers mets. Adja Tall, est une vendeuse de jus. Comme chaque jour, elle est venue faire ses courses au marché. La trentenaire s'est déjà s'approvisionnée en oseille rouge, mais comme Khadija, elle risque de pas avoir du sucre pour son jus, à moins qu'elle utilise le sucre en morceau. " La vente (de jus) est plus rentable pendant la période de Ramadan. Mais cette année, la rareté du sucre en poudre risque de tout gâcher. Si je ne trouve pas du sucre en poudre, je serais obligée de me rabattre sur le sucre en morceaux. Ce qui ne m'arrangera nullement ", se plaint la vendeuse.

LA BAISSE HATIVE EST A L'ORIGINE

15 heures au marché Gueule-Tapée. Contrairement au marché Tilène, l'ambiance est plus calme ici. Après un tour d'horloge, Cheikh Guèye, vendeur de café Touba a finalement trouvé le " produit prisé ". Selon le Diourbelois, la situation était prévisible. " Il fallait s'y attendre ! La décision de baisser les prix a été prise à la hâte, sans prendre en compte tous les paramètres. Les commerçants ne vont pas prendre certains risques. Les dirigeants doivent être honnêtes avec les populations ", martèle-t-il. Les consommateurs vont devoir continuer à mettre la pression sur l'Etat du Sénégal, afin que ce dernier apporte des solutions à la situation actuelle marquée par la pénurie du sucre dans le marché, d'autant plus que les fêtes de pâques, c'est pour bientôt, et une grande quantité de sucre est utilisée dans la préparation du " Ngalakh ".