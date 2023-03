Sénégal: Journée mondiale de la tuberculose au pays - Le district de Richard Toll voit rouge

Environ 1/3 des cas attendus de tuberculose n'est pas détecté par les services de santé. Une affirmation du ministère de la Santé et de l'action sociale qui célébrait hier, vendredi 24 mars, dans le district de Richard Toll, région de Saint Louis la journée mondiale de la tuberculose. Un district qui s'est distingué par le nombre de cas incidents manquant à la détection dont environ un tiers non retrouvé avec une proportion de décès élevée à 3%.

Au Sénégal, avec une incidence à 113/100 000 personnes, près de 20 000 cas sont attendus dans l'année dont les 82% sont retrouvés dans six régions (Dakar, Thiès, Diourbel, Kaolack, Ziguinchor, Saint-Louis). Selon le ministère de la Santé et de l'action sociale, en 2022, le District sanitaire de Richard Toll, malgré les performances thérapeutiques, s'est distingué par le nombre de cas incidents manquant à la détection dont environ un tiers non retrouvé et la proportion de décès élevée à 3%. " Les comorbidités associées comme l'infection à VIH et les formes pharmaco-résistantes de la maladie compliquent la lutte.

Les principaux déterminants de la maladie qui entretiennent l'épidémie sont la pauvreté, la dénutrition (ou malnutrition), l'infection à VIH, la consommation de tabac et le diabète " a renseigné le représentant du ministre de la Santé et de l'action sociale, Mouhamadou Moustapha Diop. Devant un tel fléau, M. Diop a souligné que toute la communauté, à tous les niveaux, est interpellée et invitée à plus d'engagement pour mettre fin à cette épidémie, " Oui! Nous pouvons mettre fin à la tuberculose ".

Les stratégies pour réduire le gap

Pour le ministère de la santé et de l'action sociale (Msas), l'année 2023 est cruciale pour tous ceux qui sont engagés dans la lutte antituberculeuse et doit être vue comme l'année de l'espoir. Ce faisant, il a estimé que plusieurs domaines clés devraient concentrer, tous les efforts pour obtenir les résultats escomptés.

Il s'agit de l'accroissement conséquent du financement pour intensifier et accélérer la mise en oeuvre des activités. Déjà, le budget de l'Etat dédié à l'acquisition des médicaments pour un traitement de la tuberculose et des équipements et produits de Laboratoire pour assurer une prise en charge gratuite, est passé de 260 000 000 FCFA à 800 000 000 FCFA entre 2020 et 2023, soit une augmentation de 308%. De l"accès universel au test Xpert MTB/Rif à travers le renforcement de la disponibilité des appareils et d'un système de transport efficace des échantillons, l'Etat a mis en place avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers.

Il en est de même pour le renforcement de la prise en charge des populations vulnérables et des groupes à risque comme par exemple les enfants, à travers un dépistage actif et un traitement préventif de toutes les personnes ciblées. Comme pour ce qui est d'une meilleure prise en compte des aspects liés aux droits humains et au genre dans l'offre de soins de dépistage, de prise en charge et de prévention. Mais aussi de la promotion de la recherche opérationnelle et fondamentale.

" Le Sénégal s'est engagé dans la dynamique internationale d'accélération de l'élimination de la tuberculose notamment à la Réunion de haut niveau des Nations unies sur la tuberculose en 2018. Des résultats encourageants sont en train d'être notés tels que la baisse de l'incidence de 10% entre 2015 et 2022 et un taux de succès thérapeutique à 89% (pour une cible fixée à 90% en 2035).

Seulement, la lutte doit être intensifiée et accélérée pour renverser durablement les tendances épidémiologiques de la maladie ", a-t-il avancé. Et de poursuivre : " certes le pays enregistre des progrès significatifs dans la détection, le succès thérapeutique, la maitrise des cas d'abandons en cours de traitement, la couverture plus étendue en outils de diagnostic de pointe, néanmoins la transmission de la tuberculose se poursuit au sein de la communauté. Le diagnostic et le traitement sont disponibles et gratuits dans toutes les structures sanitaires du pays ".

Manifestations de la tuberculose

Pour rappel, la communauté internationale commémore le jour où le Dr Robert Koch a découvert la cause de la tuberculose, en 1882. La Jmt est conçue alors pour sensibiliser la communauté sur le fait que la tuberculose reste une épidémie dans une grande partie du monde, particulièrement dans les pays en développement. La maladie se manifeste par une toux évoluant pendant 15 jours ou plus, accompagnée ou non de fatigue, fièvre et sueurs nocturnes, manque d'appétit et amaigrissement, constitue la principale manifestation de la forme pulmonaire, forme la plus commune de la maladie. Toute personne qui présente ces signes doit consulter la structure de santé la plus proche. Selon les acteurs de la lutte le paquet de services de dépistage, de traitement et de prévention de la tuberculose est offert gratuitement dans toutes les structures de santé publique.