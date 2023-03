Afrique Australe: 3e journée éliminatoires CAN 2024 - Sénégal - Mozambique (5-1) : les ' Lions ' s'offrent une ballade et se rapprochent de la qualification

Le Sénégal s'est offert une ballade en atomisant hier, vendredi 24 mars, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le Mozambique, dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des nations " Côte d'Ivoire " 2024. Youssou Sabaly, Sadio Mané, Ilimane Ndiaye, Boulaye Dia et Habib Diallo ont scellé le sort des Mambas (5 à 1). Un large succès que les Sénégalais doivent confirmer dans quatre jours à Maputo pour composter avant l'heure le ticket qualificatif de la poule L.

Le Sénégal a accroché son troisième succès d'affilée en s'imposant face au Mozambique dans le cadre de la 3e journée du groupe L des éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations " Côte d'Ivoire " 2024. Les Lions ont été sans pitié face aux Mambas qu'ils ont étrillés sur la marque de 5 à 1. La bande à Sadio Mané a résumé la partie dès la première période de la rencontre.

Tout en maitrise, les Lions imposent d'entrée leur rythme et concrétisent logiquement cette domination à la 9e minute sur une belle combinaison entre Pape Matar Sarr, Ilimane Ndiaye et un jeu sans ballon de Boulaye Dia. Servi par Iliman Ndiaye, Youssou Sabaly sort une belle frappe du pied gauche et ouvre le score. Idéalement lancé, le Sénégal accentue la pression et aggrave la marque grâce à Sadio Mané.

L'attaquant du Bayern de Munich qui effectue son grand retour, profite d'une passe décisive introduite dans la profondeur pour mystifier et glisser le ballon entre les jambes du portier mozambicain (2-0, 15e minute). Le temps d'une pause- fraicheur observée à la 26e minute et qui aura permis pour certains de couper le jeûne, le Sénégal va encore se redéployer en attaque. Quinze minutes plus tard, c'est au tour d'Ilimane Ndiaye de s'illustrer Servi à l'axe par un bon centre de son latéral gauche Abdallah Ndour, l'attaquant des Lions, d'une reprise du pied gauche, marque à la 31e minute le troisième but du Sénégal.

C'est également la première réalisation en sélection du buteur de Sheffield. Dans tous les bons coups depuis le début de la rencontre, Boulaye Dia participe au carton offensif en inscrivant en deux temps le but du KO à la 39e minute et de clôturer la première période sur le score de 4-0. Au retour des vestiaires, les visiteurs Mozambicains entrent avec de meilleures intentions. Ils profitent d'un coup franc bien exécuté et mal repoussé par le gardien Alfred Gomis pour permettre à Gildo Vilanculos de réduire d'un coup de tête le score ( 4-1; 47e min). Un but qui a le don de donner de la confiance aux Mambas et qui leur permettent de s'offrir quelques excursions dans la défense en vain. Cela n'altère en rien la domination des partenaires de Kalidou Koulibaly.

Le coach Aliou Cissé en profite pour apporter plus d'allant dans son équipe en faisant entrer Krépin Diatta, Pathé Ciss et Habib Diallo à la 63e minute, respectivement à la place de Pape Matar S Sarr, Nampalys Mendy et Boulaye Sarr. Les Lions font cependant preuve d'un manque d'efficacité en vendangeant un nombre incalculable d'occasions nettes. En toute fin de partie, Habib Diallo après plusieurs tentatives va s'ouvrir le chemin des filets suite à un centre de Bamba Dieng rentré à la place d'Ilimane Ndiaye ( 75e minute) .

L'attaquant strabourgeois sur une tête plongeante scelle le sort du match. Un bilan satisfaisant pour El Tactico qui a vu ses quatre attaquants marquer dans ce match. Le Sénégal prend le large et fait un pas décisif vers la qualification avec 9 points devant le Mozambique (4 points), le Rwanda (2 points) et le Bénin (1 point). Le Sénégal prend une bonne option et entend confirmer dans quatre jours ce probant succès pour composter avant l'heure le ticket qualificatif pour la CAN.