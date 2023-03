Cote d'Ivoire: Bouaké accueillera la 26e édition de la journée nationale de la paix

En Côte d'Ivoire, la ville de Bouaké accueillira la 26è édition de la journée nationale la Paix, du Pardon et du Souvenir le 15 novembre prochain.

La ville de Bouaké abritera la 26è édition de la journée nationale de la paix, du pardon et du souvenir le 15 novembre 2023. Le ministre de la Réconciliation et la cohésion nationale, Kouadio Konan Bertin dit KKB l'a annoncé le samedi 25 mars 2023 à la préfecture de Bouaké en présence du ministre des Transports, Amadou Koné, député de Bouaké commune.

" Je suis venu annoncer aux populations que la ville de Bouaké a été choisie par le ministère de la Réconciliation et la cohésion nationale pour abriter la prochaine édition de la Journée Nationale de la Paix, du Pardon et du Souvenir. À la demande du chef de l'État, tous les ivoiriens doivent s'approprier ce processus, accepter d'aller à la réconciliation et au pardon.

Nous voyons cette ville qui renaît avec les efforts conjugués de l'ensemble des cadres et élus mais surtout avec la présence du ministre Amadou Koné...Tous ces efforts déployés au quotidien pour que Bouaké redevienne une ville paisible. Cette journée de la paix, du Pardon et du Souvenir viendra donc consolider tous ces efforts de paix et de cohésion que nous observons grâce à la vision et à la politique du vivre ensemble du président de la République Alassane OUATTARA ", a annoncé KKB à la fin de la rencontre avec les forces vives de Bouaké.

Le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale avait à ses côtés le ministre des Transports Amadou Koné, le maire de la ville, Nicolas Djibo et du secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région Tuo Fozié.

Amadou Koné : " Nous sommes à votre disposition et mettrons tout en oeuvre pour maintenir la paix, la cohésion et la sécurité à Bouaké "

Amadou Koné, par ailleurs député de Bouaké commune a salué cette annonce et a remercié le ministre de la Réconciliation et la cohésion nationale pour le choix de Bouaké pour abriter cet important événement.

" Cette ville a connu les crises successives survenues en Côte d'Ivoire. Et depuis, Bouaké attendait cette journée de paix (...) Avec le maire, le préfet, le ministre- gouverneur et le forum des confessions religieuses, nous mettrons tout à disposition pour que le 15 novembre soit un succès ", a promis Amadou Koné.

Pour le député de Bouaké commune, la consolidation de la paix et la cohésion nationale doit aller au-delà de la simple journée de célébration. Un forum national pourrait permettre aux acteurs politiques et forces vives du pays de mettre tous les problèmes qui entravent à la paix sur la table. Un suivi permanent devrait constituer le baromètre pour la célébration de la paix véritablement retrouvée.

[Bientôt des Assises de la paix et la Cohésion nationale ]

Dans cette veine, le ministre KKB a fait savoir que des consultations sont faites avant la tenue de la journée nationale de la paix. D'ailleurs une délégation du ministère restera à Bouaké pour des séances d'écoutes. Il en a profité pour annoncer l'organisation des Assises Régionales de la Cohésion avec l'appui des directeurs régionaux de la réconciliation et la cohésion nationale.

Le ministre Kouadio Konan Bertin qui séjourne tout le week-end à Bouaké se rendra ce samedi à la grande mosquée de Bouaké et le dimanche 26 mars à la grande cathédrale de Bouaké pour passer le message et communier avec les fidèles musulmans et chrétiens. Il sera accompagné par le ministre Amadou Koné qui a décidé de prolonger son séjour dans la région après la visite de travail du Premier ministre Achi Patrick.