Angola: Le gouvernement réitère la concession du terminal minier du Port de Lobito

Benguela — Le secrétaire d'État à l'Aviation civile, maritime et portuaire, Emílio Londa, a réitéré, à Benguela, l'engagement du gouvernement concernant la concession du terminal minier du port de Lobito.

Le responsable s'exprimait à la première foire du Port de Lobito, ouverte vendredi à Portas do Mar, à Restinga, et qui se déroule jusqu'au 28 mars, dans le but de faire connaître le potentiel de l'entreprise.

Selon le secrétaire d'État, le port de Lobito s'oriente de plus en plus vers sa transformation en port major.

Emílio Londa a fait savoir que le terminal minier du Port de Lobito sera sous concession, car il fait partie du corridor de Lobito.

Pour Emílio Londa, cela permettra d'intégrer le port de Lobito, le chemin de fer de Benguela, de dynamiser les échanges le long du corridor de Lobito et de certaines plateformes logistiques.

"Il fournit des services à la société de Benguela et à l'économie nationale depuis environ 100 ans et nous ne pourrions pas être plus heureux", a-t-il souligné, mettant en relief la résilience du port de Lobito à s'adapter aux "conditions météorologiques" au fil des années.

Selon le responsable, les ports angolais traversent actuellement une phase de restructuration, car tous adopteront le modèle de gestion de port général, dans lequel les conseils d'administration ne gèrent plus directement les différents terminaux.

D'après Emílio Londa, l'idée est de s'assurer que l'État angolais tire le meilleur parti possible de cette concession et que des entreprises spécialisées la gèrent par le biais de contrats de concession.

Sous la devise "Porto do Lobito - 95 ans ouvert sur le monde", la foire a la participation de 13 entreprises et marque le point culminant des célébrations du 95e anniversaire de l'entreprise, commémoré vendredi (24), et l'organisation s'attend à recevoir plus d'un millier de visiteurs par jour.

Parmi les exposants présents à la foire du Port de Lobito, figurent Sonangol, la société du chemin de fer de Benguela (CFB), Carrinho Indústria, l'Administration générale des impôts (AGT), Angoalissar et Lobito Naval Shipyard - Lobinave.