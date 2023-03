Angola: La Foire du Port de Lobito rassemble 13 entreprises

Benguela — Treize entreprises participent, à partir de vendredi 24 mars, à la première Foire de Porto de Lobito, qui se déroule à Portas do Mar, à Benguela.

Sous la devise "Porto do Lobito - 95 ans ouvert sur le monde", la foire, qui se déroule jusqu'au 28, marque le point culminant des célébrations du 95e anniversaire de l'entreprise, qui est célébrée aujourd'hui, et l'organisation s'attend à recevoir plus d'un millier de visiteurs par jour.

Parmi les exposants présents à la foire de Porto do Lobito, se distinguent Sonangol, la société du chemin de fer de Benguela (CFB), Carrinho Indústria, Administration générale des impôts, Angoalissar et Lobito Naval Shipyard - Lobinave.

Sur place, les visiteurs découvrent avec un intérêt notable les différentes zones du port de Lobito, telles que les services des ressources humaines, la clinique du port, le bureau d'audit interne, la ferme qui produit des céréales, des haricots et des tubercules pour la logistique interne, la maison du personnel (avec clubs de basket-ball, de handball et de hockey), les bureaux liés au commerce et marketing, aux opérations portuaires.

Dans le cadre de la responsabilité sociale de l'entreprise, la clinique du port de Lobito promeut également un salon de la santé, dans le but de contribuer à l'amélioration de la santé publique en offrant des traitements contre le paludisme, la dengue, la fièvre typhoïde, entre autres maladies qui affligent la population locale.

Pendant cinq jours, 28 techniciens de santé, dont six médecins de diverses spécialités, offriront des consultations gratuites aux citoyens dans les domaines de la médecine générale, de la pédiatrie, de l'orthopédie, de la chirurgie, de la stomatologie, de la physiothérapie, de la nutrition et de l'obstétrique-gynécologie.

L'exposition qui a été ouverte par le secrétaire d'État à l'aviation civile, maritime et portuaire, Emílio Londa, accueille des exposants et a connu un défilé de marins et équipements portuaires, tels que des grues et des bateaux qui défilaient dans la baie de Lobito, attirant l'attention des personnes présentes.

Lors de l'ouverture, le président du conseil d'administration du port de Lobito, Celso Rosas, a assuré que, de nos jours, le port est plus organisé et prêt à affronter les défis futurs.

En ce qui concerne la première foire au Port de Lobito, il a souligné que l'objectif était de faire connaître une série d'activités et de services, afin de rapprocher l'entreprise de la communauté locale.

"L'objectif est de créer de la joie et de rapprocher le port de Lobito des communautés", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il existe un espace réservé aux débats, dans lequel des conférenciers aborderont l'organisation et le fonctionnement du port de Lobito.

Selon Celso Rosas, le programme comprend également un espace culturel, où des artistes vont se produire pendant les cinq jours de l'événement.

À Portas do Mar, sur l'Avenida da Independência, à Restinga (baie de Lobito), un espace gastronomique est également disponible, dans le but de promouvoir les plats typiques de l'Angola, en mettant l'accent sur le mufete, le calulu, la cabidela, et des boissons locales comme le kissangua.

Actuellement, le port de Lobito compte 1 519 travailleurs.