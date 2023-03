Cameroun: Les financiers du terrorisme ambazoniens montent une cabale contre leur tombeur...

Eric Fru Nji, un ressortissant du Nord-Ouest confortablement installé dans le Mariland vient d'être condamné à 5 ans d'emprisonnement ferme. Le justice américaine l'a reconnu coupable d'incitation aux assassinats et enlèvements des personnes dans le NOSO. Selon nos sources, l'Attoney du district de Maryland ( équivalent du Procureur de la République) a insister que cette sanction serve de leçon à tous les camerounais qui installés aux Etats Unis financent la guerre dans le NOSO...

C'est encore une autre victoire pour le chef de file des défenseurs des populations victimes des exactions terroristes dans le NOSO, Me Emmanuel Nsahlai. Depuis des années, cet Avocat Camerounais a pris sur lui de porter les voix des populations victimes devant les instances juridictionnelles internationales. Et ce sont une dizaine de ces individus criminels qui sont aujourd'hui cibles de la justice américaine. Plusieurs ont été condamnés à des peines de prison, et d'autres risquent des peines plus lourdes, des condamnations à vie.

L'emprisonnement de Éric Fru Nji a secoué la base des financiers terroristes aux Etats Unis. Ils ne se remettent pas de cette condamnation. Mais ils ont toutefois trouvé une stratégie bête pour ternir l'image de leur tombeur Me Emmanuel Nsahlai. Depuis quelques jours, ils font circuler de fausses informations sur L'Avocat émérite. La semaine dernière, ils ont vite trouvé un lien entre une proche de l'avocat en bisbille avec la justice américaine...Depuis quelques heures, c'est une autre histoire risible de fonds Covid19 dans laquelle ils veulent impliquer Me Emmanuel Nsahlai. Plus grave, ils vont jusqu'à dire que cet Avocat n'a pas un cabinet fixe. FAUX.... FAUX... FAUX, le cabinet de Me Christophe Nsahlai est bien connu et visible à... et ce même cabinet emploi des dizaines de collaborateurs directs et indirects...

A ce jeu, Me Emmanuel Nsahlai préfère en rire et dit n'avoir pas de temps à consacrer aux inutilités de Facebook. Il maintient le cap " Quel que soit les montages qu'ils vont opérer, cela ne va pas me détourner de ma mission de donner la justice aux victimes de ces terroristes. Je remercie le gouvernement américain qui m'aide à le faire, je remercie mon pays...". Pour le reste, la traque continue..