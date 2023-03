Cameroun: Élections sénatoriales - 70/70 pour le RDPC ou le retour au parti unique.

Le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC , parti au pouvoir à Yaoundé rafle tous les postes au élections sénatoriales. Les partis politiques de l'opposition réduits à inaugurer les chrysanthèmes.

Le RDPC remporte les è 70 sièges sur les 100 que compte la chambre haute du parlement au Cameroun. Une victoire qui, selon les observateurs avertis de la politique au Cameroun consacre à n'en pas douter, le retour au parti unique. Emergence, un journal paraissant à Yaoundé, la capitale s'en indigne " Le Conseil constitutionnel adoube la victoire problématique du RDPC ". L'opposition condamnée à quémander quelques sièges de sénateurs à Paul Biya

Cette victoire est mise à l'actif de l'Anniversaire du RDPC : " 38 années de victoires ". Pour le Quotidien, Depuis presque quatre décennies, le RDPC travaille à s'implémenter comme le parti leader de la scène politique au Cameroun. Après sa " naissance " le 24 mars 1985 et, sous la houlette de son président national, Paul Biya, cette formation politique a rencontré des vertes et des pas mures. Mais, le RDPC a toujours su rester debout, contre vents et marrées, tout en s'adaptant aux mutations socio-politiques et aux affres de la concurrence. A ce jour, le parti de la flamme ardente porte bien ses couleurs, après avoir connu une vie marquée par de nombreuses victoires, et entend continuer sur cette lancée.

Cameroon Tribune parle de " Carton plein du RDPC ". Le parti au pouvoir remporte les 70 sièges de sénateurs en jeu, à l'issue du scrutin du 12 mars dernier. Au cours de l'audience de proclamation des résultats hier au Palais des Congrès de Yaoundé, le président du Conseil constitutionnel a félicité les différents acteurs pour le climat d'apaisement qui a prévalu durant tout le processus. Le président de la République dispose à présent de dix jours, d'après le Code électoral pour nommer 30 sénateurs.

" Le RDPC remporte tous les 70 sièges ". Les tendances des élections sénatoriales du 12 mars dernier qui donnaient la victoire au RDPC dans toutes les dix régions ont été confirmées par le Conseil constitutionnel ce 23 mars lors de la cérémonie officielle de proclamation des résultats. Le parti au pouvoir remporte donc tous les 70 sièges (7 par région) mis en jeu. Estime La Nouvelle Expression

A l'Assemblée nationale, " Pourquoi les travaux sont bloqués ". La Nouvelle Expression s'interroge. Pour le journal, Nouvelle configuration du bureau, décès du fils du Pan et du président du groupe parlementaire RDPC , anniversaire du RDPC notamment expliquent l'inactivité au sein de cette Chambre quasiment 3 semaines après l'ouverture des travaux. (La Nouvelle Expression

Cependant que " Franck Biya n'est candidat à une élection ni à une quelconque succession ! Laissez l'enfant monter et descendre comme il veut ". Faut-il cacher Franck Biya dans une chambre toutefois que son père Paul Biya a une cérémonie ? A toute sortie de l'Enfant, surgit un tas de soupçons de succession à la Présidence de la République comme s'il était interdit à Franck Biya d'aller et revenir, monter et descendre comme tout bon citoyen camerounais. Ecrit Réalités Plus