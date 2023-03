Togo: Coup de maître de l'ESA !

Clap de fin vendredi des premières Olympiades de la Francophonie, organisées par l'ESA et l'AUF Togo en collaboration avec les universités publiques et Ecoles supérieures privées du Togo.

Organisées autour de diverses disciplines à savoir le football, le basketball, le marathon, le génie en herbe et l'art oratoire, ces olympiades ont connu la participation des étudiants des universités publiques du Togo mais également des écoles supérieures membres titulaires de l'AUF Togo, à savoir l'ESA, ESIBA, IAEC, LBS, EAMAU.

Durant une semaine, les étudiants et autres équipes se sont rivalisés d'ardeur dans les différentes disciplines pour faire jauger leur compétence. Tout comme elle a réussi son pari, celui d'une bonne organisation l'ESA s'en est sortie avec le sacre final au Football et aussi au Basketball devant le même adversaire, l'ESIBA. Pour la finale au football, devant un public d'étudiants acquis à la cause de l'équipe à Dr Charles Birrégah, les jeunes footeux de l'ESA l'ont emporté haut les mains, sur un score de 5 buts à 0. Cette école supérieure, la seule d'ailleurs qui forme aujourd'hui au métier de Management des organisations sportives au Togo, confirme ainsi, toute sa classe de grenier des talents sûrs de football.

Cette double réussite, n'a pas laissé indifférent Dr Birrégah. " Le sport à ESA, c'est une réalité ", a-t-il lancé. Et de poursuivre, " les jeunes étaient très intéressés et ont participé très activement à ces Olympiades. Cette première édition a connu une forte participation aussi bien des officiels, des étudiants que des écoles. C'est un bilan très positif, l'essentiel c'était de célébrer la langue française, qui est un vecteur de communication. Aujourd'hui si toutes ces activités ont pu avoir lieu, c'est parce qu'on a utilisé le français en plus de nos langues locales, pour se comprendre et atteindre ces objectifs. Cette langue nous a permis de pouvoir communier ensemble, nous réjouir ensemble et donner de la joie à tous les étudiants.

Il est à noter que durant cette semaine des Olympiades, ESA et toute l'organisation, ont eu à leur côté, le Directeur de l'Agence Universitaire de la Francophonie au Togo, Gnon Baba, et pour la finale de football qui a enfoncé le clou de la fin de cette édition, le Directeur de la Recherche et de la Formation au Village du Bénin, Komi Assoti, et de l'Analyste politique principal au sein de la REPAO, Junio Bakary Bamba.

Les meilleurs dans les différentes disciplines ont été récompensés par des trophées, des médailles et des enveloppes.

Rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition des Olympades de la Francophonie en Mars 2024.

Pour information, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a vu le jour il y a de cela 50 ans, autour d'une idée principale, celle de la puissance fédératrice de la langue, et précisément le Français. Aussi, est-il question de promouvoir les valeurs de solidarité et de dialogue des cultures.