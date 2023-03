Afrique de l'Ouest: Promotion de la stabilité- Les États-Unis d'Amérique dévoilent leur stratégie

Une délégation américaine composée de hauts fonctionnaires de trois bureaux du Département d'État américain a échangé avec les médias ivoiriens le vendredi 24 mars 2023 à l’ambassade des Usa en Côte d’Ivoire sise à Abidjan-Cocody. Rapporte la presse locale.

Les trois hauts fonctionnaires ont dévoilé le plan décennal de mise en œuvre de la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Avant l’ouverture des discussions, l’Ambassadeur des États-Unis Jessica Davis Ba a indiqué que le voyage de ces trois collègues précède la transmission par le Président Biden au Congrès sur le plan décennal évoqué plus haut.

Selon la diplomate américaine, en avril 2022, le président Biden a annoncé que le gouvernement des États-Unis donnerait la priorité aux partenariats avec les pays Côtiers de l’Afrique de l’Ouest, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et le Togo pour faire avancer la stratégie américaine de prévention des conflits et de promotion de la stabilité. Ce plan décrit ce que le Président Biden a appelé « un investissement dans la paix et la sécurité mondiales ». « Les États-Unis élargiront leurs partenariats en Afrique de l'Ouest pour empêcher l'émergence ou la propagation de conflits violents dans la région. », a-t-elle précisé. Pour Jessica Davis Ba, les dirigeants de ces pays se sont engagés à prendre des mesures globales aux niveaux local, national et régional pour tirer parti des résiliences existantes et prévenir les conflits et l'instabilité, y compris la propagation de l'extrémisme violent. « Les États-Unis sont un partenaire engagé dans la prévention des conflits pour s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité. », précise- t-elle

À en croire la diplomate américaine, ce plan fournit un cadre et une feuille de route pour un engagement et une assistance accrus des États-Unis, allant au-delà des lignes bilatérales traditionnelles et travaillant avec des partenaires internationaux.

Le député Greg LoGerfo du Bureau de lutte contre le terrorisme a pour sa part fait savoir que le plan de mise en œuvre sera créé en partenariat avec le gouvernement et le peuple de Côte d'Ivoire, soutenant les buts et objectifs définis dans le Plan national de développement 2021-2025. « Le plan identifie les investissements dans des partenariats à tous les niveaux et soutient les initiatives menées par l'Afrique, ce qui élève les approches bilatérales et régionales pour prévenir la violence et faire progresser la sécurité. », a expliqué l’honorable LoGerfo.

Toby Bradley du Bureau des affaires internationales de stupéfiants et d'application de la loi s’est quant à lui exprimé sur la nécessité d’un plan d’action commun pour l’atteinte des objectifs. Selon lui, ce plan prévoit une série d'efforts des États-Unis et de leurs partenaires pour faire avancer l'objectif à long terme selon lequel les Africains côtiers de l'Ouest promeuvent la paix et préviennent les conflits violents et l'extrémisme violent qui risquent de déstabiliser la région.

Le gouvernement des États-Unis concentrera l'engagement diplomatique et les outils d'assistance aux niveaux local, national et régional pour faire avancer trois objectifs notamment le renforcement de la cohésion sociale au sein et entre les communautés à risque; l’amélioration de la réactivité, l'inclusion et la responsabilité du gouvernement envers les communautés à risque et enfin l’amélioration de la réactivité et la responsabilité des forces de sécurité envers les communautés à risque.