Afrique: 100 capes en équipe nationale - La fête à Gana Guèye

Les Mozambicains semblaient décidés à lui gâcher la fête. S'interposant à chacune de ses tentatives de scorer, ils ont privé Gana Guèye le bonheur de signer un but pour célébrer sa centième sélection sous le maillot des " Lions ".

Avant le coup d'envoi, le sélectionneur national Aliou Cissé et le DTN Mayacine Mar avait tenu à immortaliser l'évènement en remettant au milieu de terrain d'Everton (Premier League) un maillot national floqué du n°100. Comme le nombre record de capes que compte l'ancien joueur de Diambars, dont deux, semble-t-il, en sélection olympique.

L'évènement méritait d'être fêté ! Henri Camara et ses 98 ou 99 sélections selon différentes sources, allaient être effacés. Cent matches sous la tunique des " Lions " ! Il faudra peut-être longtemps pour voir quelqu'un accrocher ce chiffre symbolique et mythique. Ses partenaires l'ont bien compris qui lui ont offert le meilleur des cadeaux : une nette victoire (5 - 1) face au Mozambique en plus d'une haie d'honneur à la fin du match. L'occasion pour lui de " remercier tous (ses) partenaires et le public sénégalais " qui l'a toujours soutenu.

De ses premiers pas sous Amara Traoré, le 11 novembre 2011, à la mi-temps d'un match face à la Guinée à la place de Dame Ndoye, à hier sous la conduite d'Aliou Cissé, le milieu défensif sénégalais, sorte de " meneur de jeu décroché " a presque toujours été à la hauteur des attentes.

Hier, face au Mozambique, il ne lui a manqué qu'un but pour que la fête fût totalement réussie. Gana semblait en faire un point d'honneur. Mais, les " Mambas " ne l'entendaient pas de cette oreille qui se sont toujours interposés entre lui et leur portier Gion Chande. Qu'importe, cinq buts, ce n'est pas tous les jours que le Sénégal en marque dans un même match. Gana méritait bien un tel festival offensif...

Un homme dans le match

Retour gagnant mais en demi-teinte

Sadio Mané nous avait quittés en juin dernier sur deux prestations de haut vol sur la pelouse du stade Abdoulaye Wade : un hat-trick face au Bénin lors de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN " Côte d'Ivoire 2023 ", suivi, trois jours plus tard, d'un pénalty transformé à la 94ème minute synonyme de victoire face au Rwanda lors de la journée suivante. De quoi mettre l'eau à la bouche aux supporters sénégalais qui le voyaient déjà porter les " Lions " lors de la Coupe du monde en novembre et décembre au Qatar. Mais une blessure au genou suivie d'une opération, le 8 novembre, avec son club allemand du Bayern lors d'une rencontre de Bundesliga face au Werder Brême, l'a privé du premier Mondial de football disputé dans un pays arabe.

Revenu depuis à la compétition avec le club bavarois, le leader technique de l'équipe nationale retrouvait donc, hier, face au Mozambique, le stade où il a souvent brillé. Et il lui a fallu moins d'un quart d'heure pour répondre aux attentes du public qui l'avait bruyamment acclamé lors de la présentation des acteurs du match. Sur un service de Sabaly déjà buteur à la 9ème mn, il a doublé la mise, prouvant qu'il n'avait pas...totalement perdu ses sensations.

En fait, par deux fois, quelques minutes auparavant, on avait vu l'attaquant du Bayern manquer de promptitude à l'entrée de la surface de réparation mozambicaine puis avoir du mal à enchainer après avoir réussi le grand pont sur un adversaire. On redoutait alors qu'il fût un peu trop court. Ben non ! Il est vrai - et c'est fort compréhensible, vu d'où il revient - qu'il n'était pas le sémillant Sadio Mané qu'on a l'habitude de voir sous le maillot national ; mais qu'il ait retrouvé le chemin des filets (ce qu'il n'a toujours pas fait avec son club depuis son retour à la compétition) est une bonne chose en soi.

Alors qu'on l'attendait plus sobre dans le jeu, il y rajoutait parfois au point d'exposer son équipe aux contres adverses. Heureusement qu'en face, les " Mambas " n'avaient vraiment pas de venin...