Cameroun: Bayern Munich - ' Le pauvre ! '....Quand Thomas Tuchel taquine Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting et Thomas Tuchel ne se quittent plus. Après avoir eu le Camerounais sous ses ordres à Mayence et au Paris Saint-Germain, le technicien allemand le retrouve pour la troisième fois. Et c'est au Bayern Munich où il a été officiellement nommé entraîneur ce vendredi 24 mars en lieu et place de Julian Nagelsmann, limogé.

En faisant son entrée dans le vestiaire bavarois, Tuchel n'a pas pu s'empêcher d'approcher la place de Choupo-Moting et de prendre son maillot, tout en laissant sortir quelques mots sympas.

" Entraîneur de Choupo pour la troisième fois, le pauvre ! ", a-t-il dit en rigolant.

Un des hommes en forme du Bayern Munich, Choupo-Moting est le deuxième meilleur buteur du club en championnat (10 buts en 17matchs) derrière Jamal Musiala (11 buts en 24 matchs). Mais il est au repos depuis quelques jours en raison de douleurs au dos et n'a pas pu répondre à la convocation du Cameroun pour les éliminatoires de la CAN 2023. Il retrouvera certainement Thomas Tuchel dans les prochains jours.

Behind the scenes on Thomas Tuchel's first day at #FCBayern.

🎥 https://t.co/kJBlTxliL3 #MiaSanMia pic.twitter.com/E9icxfjq73

-- FC Bayern Munich (@FCBayernEN) March 25, 2023