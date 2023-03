Afrique: Elim CAN 2023 / Paulo Duarte (coach du Togo) - ' Je suis triste et énervé avec cette défaite '

En déplacement lors de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2023 ce vendredi 24 mars 2023, le Togo a perdu (0-1) face aux Etalons du Burkina-Faso. Un revers qui frustre le sélectionneur national, Paulo Duarte.

" Franchement, chaque jour qui passe, je sens que je ne comprends rien. C'est un peu bizarre. Aujourd'hui, on a encore compris que le football n'a aucune logique. On a fait un grand match contre une grande équipe du Burkina Faso. On a débuté avec une équipe transfigurée. On a fait une grande première mi-temps avec beaucoup de situations dans le camp de l'adversaire. On n'a pas marqué de but, mais mon équipe a très bien joué. "

Paulo Duarte analyse le match

" On a fait un mouvement de pressing mal négocié sur le flanc gauche qui a obligé Karim Dermane à sortir. Dans les premières 25 minutes, on n'a pas joué, mais surtout en deuxième mi-temps, on a eu un Togo qui a contrôlé la situation et a montré qu'il veut gagner. L'équipe a mis sur pied une énorme volonté de gagner, mais le football nous a trahi une fois encore. On n'a pas gagné, on a plutôt fait un nouveau cadeau. "

Le sélectionneur national des Eperviers triste et énervé

" Je suis triste et énervé avec cette défaite qui n'est pas logique et que le Togo ne mérite pas. On ne mérite pas d'être dans cette situation. Nous avons une équipe qui crée beaucoup de situations de but, mais ne marque pas. Notre efficacité n'est pas au niveau de notre capacité de créer des situations de but. Quand tu ne marques pas dans le football, on paie cher et une fois de plus, on a payé cher en dernière minute. "