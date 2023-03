Congo-Brazzaville: Projets de développement dans le Pool - Giacomo Durazzo assure Landry Kolelas du soutien de l'UE

L'ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Congo, Giacomo Durazzo, a échangé le 23 mars avec le Haut-commissaire chargé de la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolélas.

Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la situation des ex-combattants dans le département du Pool et les différents projets qui s'y exercent. " Nous avons eu un échange intéressant et fructueux avec le Haut-commissaire sur l'amélioration de la situation dans le Pool. Les choses avancent dans le bon sens et s'améliorent progressivement ", a déclaré le diplomate européen.

Le Haut-commissaire a fait part à l'ambassadeur de l'initiative du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) de créer un fonds de financement pour soutenir les actions de développement et de réinsertion des ex- combattants. " Dans le cadre de notre coopération, il n'est pas possible de financer directement une telle initiative parce que l'UE intervient sur d'autres projets dans le département du Pool ", a -t-il fait savoir.

Le Pool, a-t-il renchéri, est considéré comme l'un des départements prioritaires pour l'UE. " Nous allons travailler dans le cadre de l'accompagnement du projet du Pnud en s'appuyant sur le développement de l'agriculture ainsi que sur la formation professionnelle des jeunes. ", a expliqué Giacomo Durazzo

Par ailleurs, le Haut-commissaire a été informé de la visite qu'a effectuée récemment une délégation de l'UE à Kinkala, chef-lieu du département du Pool, pour voir toutes les actions de développement qu'elle y mène, notamment le projet de développement agricole. Celui-ci, a indiqué le diplomate européen, s'articule sur le renforcement des capacités des producteurs, la diversification de la chaîne de valeur et la meilleure utilisation de manioc sous ses diverses formes.

Giacomo Durazzo a abordé également avec le Haut-commissaire le point sur des projets de l'UE en cours dans cette partie du pays. " Il y a toute une série d'actions et d'activités qui s'exercent déjà dans le département du Pool ", a-t-il conclu.