Congo-Brazzaville: Département du Pool - L'apport des partenaires techniques et financiers attendu

Le Haut-commissariat à la réinsertion des ex-combattants a sollicité, le 25 mars à Brazzaville au cours d'une table ronde, l'appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux dans la mobilisation des ressources du programme Désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) pour le département du Pool.

Lancé le 31 août 2018 à travers la signature du document programme entre le gouvernement et les Nations unies, le programme DDR-Pool peine à prendre de l'envol à cause de la non mobilisation des fonds. En effet, ce programme, dont la vocation principale est de contribuer à la pacification, à la sécurisation et au développement socioéconomique du Pool, présente des enjeux socioculturels de taille. " Depuis la date de sa signature jusqu'à ce jour, certaines contraintes structurelles et conjoncturelles n'ont malheureusement pas permis le démarrage effectif du programme DDR-Pool ", a rappelé le haut-commissaire à la réinsertion des ex-combattants, Euloge Landry Kolelas.

D'une durée de quatre ans, le programme DDR-Pool a pour but d'assurer le désarmement, la démobilisation et la réinsertion d'au moins vingt mille bénéficiaires dont 7500 ex-combattants, 2500 associés et 10 000 membres de leurs communautés d'accueil. Il s'agit donc d'une opportunité offerte aux communautés du Pool en matière de relèvement communautaire et de relance des activités économiques et agropastorales pour un département qui fut un des principaux greniers du pays.

" Je peux affirmer que le gouvernement congolais vient d'honorer son engagement, mais comme cela ne suffit pas, la communauté internationale est sollicitée pour nous accompagner dans la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en oeuvre de ce programme, dont la présente table ronde en est le point de départ ", a sollicité le haut-commissaire.

La non démobilisation des ex-combattants, un facteur d'insécurité

eFaisant le point des différentes démarches menées auprès des partenaires techniques et financiers, la représentation nationale du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) a souligné que la non démobilisation des ex-combattants est un facteur d'insécurité puisqu'ils pourraient échapper au contrôle de leur chef. Le Pnud a, en effet, insisté sur la cohésion sociale, le développement économique et la prévention des conflits dans le cadre de la mise en oeuvre du programme DDR. A cela, s'ajoute le relèvement communautaire pour une population estimée à plus de trois cent mille. A l'approche des élections de 2026 et 2027, cette agence onusienne a relevé l'importance de démarrer le programme DDR et la prise en compte du département du Pool dans la cartographie d'investissement en cours d'élaboration dans le pays.

C'est ainsi que le représentant résidant du Pnud au Congo, Opia Mensah Kumah, a salué l'engagement politique des autorités nationales qui viennent de verser la contrepartie pour permettre à certains partenaires qui s'étaient engagés à contribuer à hauteur de 75% de se prononcer. Soulignant la nécessité de prendre en compte le contexte actuel, il a annoncé que quatre autres partenaires se sont ajoutés sur la liste. Le système des Nations unies a aussi réitéré son appui au DDR.

Le représentant du pasteur Ntumi à la table ronde des partenaires techniques et financiers bi et multilatéraux sur la mobilisation des ressources du programme DDR-Pool, Ané Philippe Bibi, a salué l'engagement des différents acteurs dans ce processus. Il a également interpellé la conscience collective, notamment celle du peuple congolais sur l'impérieuse nécessité de prendre son destin en main, son respect de la personne humaine ainsi que son engagement à mobiliser les énergies et de les mettre au service du développement, de la paix et de la justice sociale.

" Notre volonté de paix est irréversible. L'état d'avancement du processus de paix dans le département du Pool commande qu'on redouble les efforts en vue de réparer les équilibres rompus au cours des différentes turbulences qu'il a connues. Le relèvement communautaire mérite d'être mis en épingle et susciter massivement l'adhésion de toutes les énergies pour une paix durable dont notre pays a besoin ", a déclaré Ané Philippe Bibi.

Notons que le coût global du programme DDR-Pool est de 8 300 000 000 FCFA dont 2 000 000 000 de contrepartie du gouvernement.